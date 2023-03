Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 16 martie 2023

LOTO. Joi, 16 martie, 2023, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 12 martie, 2023, Loteria Romana a acordat 45.900 de castiguri in valoare totala de peste 2,71 milioane de lei.

LOTO. Joi, 16 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Primaverii care au avut loc duminica, 12 martie, Loteria Romana a acordat peste 45.900 de castiguri in valoare totala de peste 2,71 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 25,12 milioane de lei (peste 5,11 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,82 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,33 milioane de lei (aproximativ 272.000 de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 170.000 de lei (peste 34.500 de euro), iar la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 37.400 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 281.200 de lei (peste 57.200 euro).

LOTO. La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 260.300 de lei (aproximativ 53.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 117.600 de lei (aproximativ 24.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4.700 de lei.

LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

La tragerea principala Joker de duminica, 12.03.2023, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 65.627,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bacau.

Numerele extrase, joi, 16 martie, 2023:

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News