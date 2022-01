Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 13 ianuarie, 2022. La Joker, report de peste 6,47 milioane de euro

LOTO. La tragerile de duminică, 9 ianuarie, Loteria Romana a acordat 30.774 de câștiguri în valoare totală de peste 1,85 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,61 milioane lei (peste 932.700 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 3 milioane de lei (peste 611.800 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 32 milioane lei (peste 6,47 milioane de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 115.600 de lei (peste 23.300 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 324.700 de lei (peste 65.600 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 90.000 de lei (peste 18.200 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de aproximativ 45.000 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 90.500 de lei (peste 18.300 de euro).

LOTO. La tragerea Joker de duminica, 9 ianuarie, la categoria a III-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 92.536,32 de lei fiecare. Ambele bilete norocoase au fost jucate la agentii loto din Bucuresti, din sectorul 1 si din sectorul 6.

Numerele extrase, joi, 13 ianuarie, 2022:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

