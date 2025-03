Lideri israelieni, mesaj de susținere pentru George Simion: România va câștiga un mare lider 

Și fostul ministru Amichay Eliyahu, membru al Parlamentului israelian, a postat pe X un mesaj de susținere pentru președintele AUR, George Simion: „Mult noroc, George Simion! Dumnezeu să te binecuvânteze și să fie cu tine, pentru sprijinul tău pentru Israel”.

Good luck! George Simion. May God bless you and be with you for your support of Israel. https://t.co/n9J8LCcykC