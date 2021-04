La ce oră a aflat Voiculescu de tragedia de la Victor Babeş. Declaraţii contradictorii

Primul care a spus despre ora la care a aflat despre tragedia de la Spitalul „Victor Babeș” din Capitală, unde trei oameni au murit din cauza unei defecțiuni tehnice produse la TIR-ul ATI COVID, a fost chiar Vlad Voiculescu. Cu foarte puțin timp înainte ca premierul Florin Cîțu și șeful DSU, Raed Arafat să înceapă conferința de presă de luni noaptea, Voiculescu a scris pe Facebook faptul că a aflat despre problemele de la spitalul „Victor Babeș” în jurul orei 18.30.

Arafat spune că Voiculescu l-a sunat la 18:00

În timpul conferinței, Raed Arafat a oferit detalii pe ore despre modul în care a comunicat autorităților tragedia de la „Victor Babeș”. El a spus că deși a aflat în jurul orei 17.00, a fost sunat de ministrul Sănătății în jurul orei 18.00.

„Eu mai degrabă pot să spun că dânsul m-a sunat prima dată (Vlad Voiculescu – n.r.) și nu eu am sunat în alte părți. Eram în discuții să văd că situația este sub control. Dânsul m-a sunat dar după ora 18.00. M-a sunat și am explicat toată situația care este și în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat și noi l-am informat până la ce nivel am ajuns, toate aceste aspecte”, a explicat Raed Arafat.

Întrebat de ce nu l-a sunat imediat pe ministrul Sănătății, Raed Arafat a spus că „dacă nu mă suna, sigur îl sunam. S-a întâmplat să mă sune el înainte să îl sun eu. Dar, oricum, eu obișnuiesc să sun și să anunț. De data asta, într-adevăr, nu am avut timp să sun și am fost sunat și am fost întrebat. Nu înseamnă că nu l-am informat, înseamnă că m-a sunat înainte să îl sun”.

Vlad Voiculescu nu a fost prezent la conferința de presă organizată la Palatul Victoria, la care au participat premierul Florin Cîțu și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Ministrul Sănătății nu a făcut declarații despre tragedia de la Spitalul „Victor Babeș” până la acest moment, singura reacție fiind postarea de pe Facebook, de luni noaptea.

Andreea Moldovan spune că Voiculescu ştia de la 17:00



Marți dimineața, secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a spus că ministrul Vlad Voiculescu a fost la Spitalul „Babeș” în jurul orei 17.00, ceea ce contrazice afirmațiile atât ale ministrului, cât și pe cele ale lui Arafat.

„Vom oferi informații pe măsură ce le primim și noi. Vă dați seama că nu ascundem nimic. Este o situație tragică. Toată lumea comunică cu toată lumea pentru că e o situație absolut tristă. Vă dați seama că nimeni nu stă liniștit, doarme liniștit și se uită la televizor. Toată lumea este consternată”, a spus Andreea Moldovan.

O defecțiune la instalația de oxigen a TIR-ului de Terapie Intensivă de la Spitalul Victor Babeș a dus la decesul a trei pacienți, luni seara. Alți cinci pacienți au fost transferați, scrie Mediafax.