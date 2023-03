Iohannis, după întrevederea cu premierul Poloniei: Ne propunem o cooperare economică robustă şi fructuoasă

"Polonia este un prieten apropiat şi de lungă durată, un partener strategic cheie şi un aliat de încredere al României. Ne leagă interese strategice şi de securitate comune solide, consolidate de actualul context foarte tensionat de securitate regională. (...) Remarc îndeosebi nivelul foarte ridicat al cooperării bilaterale în domeniul securităţii, atât din perspectiva relaţiilor bilaterale, cât şi la nivel aliat. Ne propunem ca legăturile noastre strânse pe linie de securitate şi apărare să fie dublate de o cooperare economică robustă şi fructuoasă, pe măsura potenţialului oferit de cele două economii. Polonia este unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali ai României din regiune: în anul 2022, schimburile comerciale bilaterale au atins un nivel record de aproape 11 miliarde de euro", a spus şeful statului, după întrevederea cu premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care efectuează o vizită la Bucureşti.



Klaus Iohannis s-a declarat convins că şedinţa comună a Guvernelor României şi Poloniei, desfăşurată marţi, a fixat obiectivele de atins pentru extinderea şi diversificarea în continuare a cooperării româno-polone în cât mai multe domenii.



"Salut adoptarea Declaraţiei comune dintre cei doi şefi de guvern, precum şi semnarea acordurilor bilaterale sectoriale", a spus preşedintele.



Şeful statului a arătat că împreună cu oficialul polonez a reiterat condamnarea fermă a agresiunii ruse împotriva Ucrainei şi că numai Kievul poate decide parametrii unor discuţii de pace cu Moscova.



"România şi Polonia îşi vor menţine fără echivoc susţinerea pentru Ucraina, atât cât va fi necesar. După cum se cunoaşte, de la începutul acestui război, România a fost în prima linie de acţiune pentru sprijinirea Ucrainei şi a populaţiei ucrainene", a afirmat Iohannis.



Preşedintele a convenit cu premierul polonez necesitatea consolidării coordonării bilaterale şi în cadrul Uniunii Europene şi al NATO pentru continuarea susţinerii depline a Ucrainei.



"În acelaşi timp, am agreat să intensificăm susţinerea pentru partenerii cei mai vulnerabili şi cei mai afectaţi de conflict din regiune, în special Republica Moldova", a adăugat el.

Discuţiile au vizat şi situaţia de securitate din regiunea Mării Negre şi de pe Flancul Estic.



"Am reafirmat angajamentul statelor noastre de a colabora în continuare pentru implementarea deciziilor Summitului NATO de la Madrid în ceea ce priveşte întărirea posturii aliate de descurajare şi apărare de pe Flancul Estic", a arătat şeful statului.



Klaus Iohannis a reafirmat aprecierea României pentru susţinerea activă din partea Poloniei în privinţa Schengen.



Totodată, cei doi oficiali au reiterat sprijinul comun pentru avansarea parcursului european al Ucrainei şi al Republicii Moldova, ca state candidate la Uniunea Europeană.



Şeful statului a prezentat priorităţile României pentru Summitul Iniţiativei celor Trei Mări care va avea loc la Bucureşti, în septembrie, şi pentru Forumul de Afaceri al Iniţiativei. "Am evidenţiat relevanţa strategică a proiectelor de infrastructură promovate în cadrul Iniţiativei celor Trei Mări, îndeosebi a proiectelor Rail2Sea şi Via Carpathia", a precizat Klaus Iohannis.

