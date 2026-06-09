Influencer viral pe TikTok, care îi cerea lui Putin să invadeze Moldova, arestat la revenirea în țară

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Influencerul Vadim Țăruș, cunoscut pentru mesajele în care îi cerea lui Putin să invadeze Moldova, a fost reținut de autorități la revenirea în țară.

Vadim Ţăruş, cunoscut pe reţelele sociale sub numele de „Baba Galea, Nu vreau să tac”, a fost reţinut de autorităţile din Republica Moldova, fiind vizat într-un dosar privind propagandă de război. Potrivit TVR Moldova, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost ulterior eliberat.

Anchetatorii îl acuză că a promovat mesaje care încurajează agresiunea militară, precum şi discursuri asociate urii şi intoleranţei. Deşi locuia de mai mult timp într-un stat al Uniunii Europene, acesta se afla în atenţia autorităţilor moldovene. Reţinerea a avut loc după revenirea sa în Republica Moldova.

"Hai, băi, să începem odată acest război. Hai să le dăm ruşilor ceea ce merită"

În spaţiul online, influencerul a publicat în repetate rânduri materiale în care făcea apel la o intervenţie militară a Rusiei împotriva Republicii Moldova. Într-un videoclip distribuit pe TikTok, acesta afirma:

"Hai, băi, să începem odată acest război. Hai să le dăm ruşilor ceea ce merită. Hai că m-am săturat deja de ştirile acestea: drone ruseşti, drone ruseşti. Hai să începem odată, iată acum e un motiv foarte bun pentru a începe un război. Putin, nu dormi. De data, asta, te rog, nu dormi".

Cazul a stârnit reacţii puternice şi opinii împărţite în societatea moldovenească. În timp ce unii au criticat măsura luată de autorităţi, alţii au considerat intervenţia justificată.

Printre cei care au contestat acţiunea oamenilor legii se numără politicianul Gabriel Călin, care a declarat:

"Poliţia aruncă resurse nebune, pentru a reţine oameni care vorbesc altceva decât place guvernării. Şi acest lucru mă face să cred că, într-adevăr, în R. Moldova s-a instituit cenzură totală".

De partea cealaltă, activistul Marin Andonii a salutat reţinerea influencerului, afirmând:

"V-aţi bucurat şi voi, ca şi mine, că a fost reţinut tâmpitul acesta din Germania, care îl cheamă pe Putin să înceapă războiul la noi în ţară, să arunce rachete Oreshnik prin R. Moldova, drone? M-am bucurat şi eu".

"Este important că autorităţile reacţionează"

În contextul dezbaterilor generate de acest dosar, expertul în drept constituţional Alexandru Tănase a apreciat că reacţia autorităţilor transmite un semnal important, indiferent de rezultatul măsurilor preventive dispuse în cauză.

"Nu are nicio importanţă dacă a fost eliberat sau menţinut în arest. Este important că autorităţile reacţionează. Este o lecţie pentru toţi cei care nu realizează cât de important este să îţi calibrezi fiecare cuvânt şi fiecare idee pe care o arunci în spaţiul public. Oamenii trebuie să că un mesaj aruncat în spaţiul public atrage, în mod clar, şi anumite responsabilităţi, dar pică el pică în această zonă a extremismului, intoleranței şi xenofobiei", a spus Alexandru Tănase, expert în Constituţia Moldovei.

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