Grindeanu: PSD și-a asumat votul pentru Guvernul Veștea, nu îl susținem pe Bolojan premier

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut mai multe declarații pe holurile Parlamentului, chiar în timpul votului de învestire al Guvernului Veștea.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni seară, pe holurile Parlamentului, că social-democrații și-au asumat responsabilitatea votului pentru învestirea Guvernului Veștea, subliniind importanța formării rapide a unui guvern.

Principalele declarații făcute de Sorin Grindeanu:

-Adrian Veștea este un om responsabil, care dorește binele, care dorește ca România să aibă un guvern stabil cu politici publice pentru români. Sigur că sunt alții care, stând pe funcții, fac pe moraliștii. E treaba românilor să-i judece pe cei care pun mai presus funcțiile personale decât binele public

-PSD nu fuge de răspundere. În PSD e democrație, fiecare membru poate să emită părerile, dar PSD acționează ca o echipă. Dacă președintele ne va chema mâine, PSD nu fuge de responsabilitate.

-Vom avea o discuție (dacă PSD va merge la eventuale consultări la Cotroceni cu o propunere de premier, n.red.). Suntem cu un pas mai aproape de anticipate.

-PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Dacă, după consultări, președintele va acorda PSD acest mandat, vom veni în ce formulă venim în fața Parlamentului.

Sorin Grindeanu nu îl acceptă, din nou, pe Bolojan premier

Întrebat dacă ar fi dispus să îl accepte pe Ilie Bolojan premier din nou, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu”.

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Rezultat final vot Guvernul Veștea: 207 voturi, dar 23 împotrivă

Amintim că Guvernul Veștea a fost respins la votul pentru învestire din Parlament. 189 de parlamentari au votat „pentru”, în timp ce 23 au votat „împotrivă”.