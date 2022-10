Gala MTV EMA 2022 va fi difuzată live în peste 170 de țări, inclusiv România

"EMAs" va fi transmis în direct pe MTV, în peste 170 de țări, și pe Pluto TV și Comedy Central, în Germania, pe 13 noiembrie. De asemenea, începând cu 14 noiembrie, evenimentul va fi disponibil pe Paramount+ și pe Pluto TV, la nivel global. Publicul din România va avea ocazia să urmărească gala pe Comedy Central, pe 13 noiembrie, de la ora 21:00.

MTV a dezvăluit nominalizările din acest an pentru "MTV EMAs", iar Harry Styles conduce detașat, cu șapte nominalizări. Taylor Swift îl urmează îndeaproape cu șase nominalizări, inclusiv pentru "Best Artist", "Best Pop" și noua categorie EMA, "Best Longform Video". Nicki Minaj și Rosalía au obținut fiecare câte cinci nominalizări, inclusiv pentru "Best Song" și "Best Artist".

Pe lista nominalizaților de anul acesta apar, în premieră, artiști precum: Chencho Corleone , GAYLE, Stephen Sanchez, Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker, Wet Leg și alții.

Mai mult, fanii își pot vota favoriții din 17 categorii neutre din punct de vedere al genului: "Best Song", "Best Artist", "Best Collaboration" și două categorii noi, "Best Longform Video" și "Best Metaverse Performance". Votarea se face pe site-ul mtv și este deschisă până pe 9 noiembrie.

LISTA COMPLETĂ A NOMINALIZAȚILOR DIN 2022

BEST SONG:

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

Harry Styles - As It Was

Jack Harlow - First Class

Lizzo - About Damn Time

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Rosalía - Despechá

BEST VIDEO:

BLACKPINK - Pink Venom

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version)

BEST ARTIST:

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalía

Taylor Swift

BEST COLLABORATION:

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - Staying Alive

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie

Post Malone cu Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito

Tiësto & Ava Max - The Motto

BEST LIVE:

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

BEST POP:

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

BEST NEW:

Baby Keem

Dove Cameron

GayleSeventeen

Stephen Sanchez

Tems

BEST K-POP:

Blackpink

BtsItzy

Lisa

Seventeen

Twice

BEST LATIN:

Anitta

Bad Bunny

Becky

GJ Balvin

Rosalía

Shakira

BEST ELECTRONIC:

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House

MafiaTiësto

BEST HIP HOP:

Drake

FutureJack

Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megane

Thee

Stallion

Nicki Minaj

BEST ROCK:

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

BEST ALTERNATIVE:

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame

Impala

Twenty One Pilots

Yungblud

BEST R&B:

Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer

Walker

Sza

BEST LONGFORM VIDEO:

Foo Fighters - Studio 666

Rosalía - Motomami (Rosalía TikTok Live Performance)

Stormzy - Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version)

VIDEO FOR GOOD:

Ed Sheeran - 2step (feat. Lil Baby)Kendrick

Lamar - The Heart Part 5Latto - P*ssy

Lizzo - About Damn Time

Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae - Fils de joie

