FUM la ambasada Rusiei de la Kiev. Kremlinul spune că situația ar putea ESCALADA. Bogdan Chirieac: Nu se lasă nimic în urmă! Probabil se ard documente - VIDEO

În presă au apărut imagini cu fum care iese din clădirea ambasadei Rusiei din Kiev. Deocamdată, informațiile nu sunt confirmate oficial. Bogdan Chirieac a fost întrebat la Realitatea Plus dacă ar putea fi vorba tot despre un atac, în contextul în care mai devreme s-a raportat faptul că o rachetă lansată de separatiștii ruși a căzut pe o grădiniță dintr-un sat din apropiere de Lugansk, incident confirmat de ministrul ucrainean de Externe.

"În niciun caz nu este vorba despre un atac asupra ambasadei Rusiei la Kiev pentru că lucrul acesta ar fi fost imediat cunoscut și ar fi fost motiv de război. Mai degrabă e ceea ce spuneți dumneavoastră, probabil că se ard documente, nu se lasă nimic în urmă. E o procedură standard în zone de conflict. Asta nu înseamnă însă că începe conflictul, repet, se văd doar semne, doar pregătiri, dar decizia nu o ia decât Vladimir Putin. Din cauza asta nimeni nu poate să prevadă cu exactitate dacă va începe sau nu conflictul fierbinte între Rusia și Ucraina. Și mai ales, nu se știe dacă începe, unde se oprește. Se oprește în Donbas, în 55 de mii de km pătrați cât are Donbasul? Merge până la Republica Moldova și la gurile Dunării luând tot litoralul ucrainean al Mării Negre? Vă întreb, nu știe nimeni.", a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

"NATO are motiv să intervină sau să facă precizări acum sau în momentul în care escaladează situația, am putea vedea din partea NATO o reacție?", a fost întrebat analistul politic.

"Reacții diplomatice și politice vom vedea tot timpul, cum am văzut și acum. Intervenția NATO pe teren nu este justificată și NATO a anunțat că nu va interveni pe teren. Ucraina nu este țară membru NATO și ne dăm seama de regimul politic din Ucraina că nici nu poate deveni repede membru NATO. De pildă, ieri a fost Ziua Unității Ucrainei, dar minoritatea română din Ucraina, o minoritate importantă, nu e recunoscută la Kiev.", a răspuns Bogdan Chirieac.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că situaţia ”ar putea escalada” în regiunea Donbas şi a făcut referinţe la un potenţial atac masiv din partea forţelor ucrainene asupra forţelor separatiste. Bogdan Chirieac a fost întrebat și despre această declarație a lui Peskov.

"Poate fi o nouă formă de presiune diplomatică. Repet, am convingerea fermă că singurul care hotărăște dacă începe sau nu acest război este Vladimir Putin, nimeni altcineva. Nici măcar nu se pune problema de forțe din exterior, de SUA, de NATO, de Germania, de Franța, de Ucraina, nu, doar de interiorul Rusiei. Decizia este strict la mâna lui Putin.", a spus Bogdan Chirieac atunci când a fost întrebat în legătură cu declarația lui Peskov.

Amateur video footage of what the man speaking in the video claims to be the Russian embassy in Kyiv burning documents. He says the last time that happened was in 2014, just before the war in #Donbass started. #Donetsk pic.twitter.com/r3cZTrKANX