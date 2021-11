VIDEO - Florin Cîțu, declarație la Euronews: „Nu vom schimba PNRR”

Președintele Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, a vorbit la Euronews English despre Planul Național de Redresare și Reziliență al țării noastre.

„Am negociat deja cu reprezentanții Comisiei Europene traseul viitor pentru deficitul bugetar, nu vom devia de la acesta. Avem în PNRR toate reformele, 64 de reforme care vor moderniza economia, le vom implementa și nu vom schimba PNRR”, a declarat Florin Cîțu. Materialul a apărut la emisiunea „Good Morning Europe”.

Florin Cîțu, declarație pentru Euronews: „Nu vom schimba PNRR” Publicată de DCNews pe Sâmbătă, 27 noiembrie 2021

Liberalii se vor opune măsurilor populiste

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, joi seara, că Guvernul cu PSD şi UDMR este o soluţie de compromis şi a subliniat că liberalii se vor opune oricărei măsuri populiste.

"Acum am ajuns aici pentru că s-au încercat alte variante, am încercat cu USR să ne împăcăm, dar a fost complicat după ce au semnat o moţiune alături de AUR şi PSD. A fost complicat să găsim o soluţie. Nici mie nu-mi place, nu sunt fericit că suntem astăzi aici. Este un compromis pe care l-am făcut pentru stabilitatea României. (...) Facem acest compromis pentru că avem nevoie de un Guvern stabil pentru România în această perioadă. (...) Eu am făcut cred că în politica din România cei mai mulţi paşi în lateral pentru a permite acest lucru. Nu am văzut alt politician în România, nici pe Ludovic Orban sau pe altcineva să îşi asume cum mi-am asumat eu să fac un pas lateral pentru binele României. Nu este neapărat o imagine pe care voiam să o avem acum, dar mergem înainte. Ceea ce este important să ştie toţi colegii mei liberali şi electoratul liberal, noi în această guvernare ca de fiecare dată, ca şi în cea trecută, vom apăra principiile liberale, suntem cei care ne vom opune oricărei măsuri populiste. Să ştiţi că şi în guvernarea trecută m-am opus unor măsuri populiste, m-am opus şi lui Ludovic Orban, când era în guvernare, unor măsuri populiste, că era an electoral, ne-am opus şi celor de la USR, care aveau tot felul de măsuri populiste şi ne vom opune şi în continuare. (...) Ăsta este rolul PNL, de a fi gardian şi de a ne asigura că drepturile cetăţenilor nu vor fi afectate - şi ştim ce s-a întâmplat în guvernarea PSD din 2017-2019 -, dar nici economia nu va avea de suferit", a declarat Cîţu, la TVR1.

Potrivit acestuia, criticile anterioare la adresa PSD vizau măsurile propuse de social-democraţi

"Vorbim de măsuri care din punctul meu de vedere erau măsuri care făceau rău economiei, care dezechilibrau economia, care au fost ascunse prin amânarea plăţii facturilor. (...) De fapt lupta asta a fost cu un sistem economic în care eu şi PNL nu credem, un sistem economic care s-a dovedit că nu face bine României", a spus Cîţu.

El a susţinut că nu era cazul să ia cuvântul la plenul reunit în care s-a dat votul de învestitură pentru Guvern, explicând că opinia PNL a fost exprimată de premierul Nicolae Ciucă. Cîţu a reiterat că discursul liderului PSD care a vizat ultimii doi ani de guvernare a fost unul politic.

Întrebat de ce a preferat o formulă cu PSD, şi nu cu USR, Cîţu a răspuns: "Nu e ce am preferat noi. Aceasta a fost soluţia care a mers". De asemenea, el a susţinut că USR nu ar fi dorit să vină la guvernare.