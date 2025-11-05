Drulă - candidatul copy-paste. Vlad Gheorghe l-a prins în ofsaid: Cine fură azi un slogan, în viitor va fura mai multe lucruri

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, acum candidat la funcția de edil al Capitalei, îl acuză pe Cătălin Drulă de plagiat, după ce candidatul USR la Primăria Generală i-ar fi copiat sloganul de campanie.

„Plagiatul este opusul onestității”, a scris Vlad Gheorghe pe rețelele sociale, adăugând că „azi, la 15 zile de când mi-am lansat campania „UnSingurBucuresti, UnSingurPrimar, VladGheorghe“, un alt contracandidat mi-a plagiat sloganul“.

„Îi cer domnului Cătălin Drulă să nu mai fure sloganurile altora, să rămână la ale dânsului și să elimine din postări textele plagiate de la mine. Plagiatul este o formă de furt foarte răspândită la politicieni dar în anul 2025 lucrurile astea trebuie să înceteze.

Cine fură azi un slogan, un concept, un program, în viitor va fura mai multe lucruri“, a precizat Vlad Gheorghe.

De asemenea, candidatul la funcția de primar a spus că va merge la OSIM pentru a înregistra sloganul de campanie pentru alegerile din 7 decembrie.

„Mâine la ora 10 merg la OSIM pentru a înregistra sloganul în întregime, având în vedere că de 15 zile este prezent atât pe social media cât și pe site-ul meu. Chem presa, și pe toți cei interesați, să fie martori la înregistrarea sloganurilor.

Poate veni inclusiv domnul Drulă. Dar NU îmi poate plagia ideile!“, a conchis Vlad Gheorghe.

Anterior, Cătălin Drulă i-a dat „copy paste” lui Nicușor Dan. Afișul de campanie și sloganul, copie la indigo pentru a câștiga Bucureștiul.

