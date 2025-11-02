€ 5.0851
Data publicării: 13:51 02 Noi 2025

Cătălin Drulă i-a dat „copy paste” lui Nicușor Dan. Afișul de campanie și sloganul, copie la indigo pentru a câștiga Bucureștiul (FOTO)
Autor: Darius Muresan

catalin drula lansare Captură video de la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă
 

Cătălin Drulă (USR) și-a lansat azi oficial candidatura la Primăria Capitalei.

La eveniment a fost prezent și președintele Nicușor Dan, care a discutat despre provocările cu care se confruntă Bucureștiul.

Nicușor Dan, fost edil al Capitalei, a făcut referire și la referendumul pe care l-a organizat anul trecut.

În cadrul evenimentului s-a putut observa o asemănare izbitoare în ceea ce privește afișul de campanie ales de Cătălin Drulă și cel cu care Nicușor Dan a câștigat președinția României. Același apel la „onestitate”.

Sloganul ales de echipa lui Cătălin Drulă este, de asemenea, copiat din campania lui Nicușor Dan de la prezidențiale.

În cadrul evenimentului  Nicușor Dan a declarat că ultimii ani din istoria Bucureștiului pot fi caracterizați printr-o confruntare permanentă între nevoia de infrastructură și risipa pe proiecte de imagine, o politică pe care a numit-o „lunga luptă între infrastructură și panseluțe”.

„Cum am putea să definim acești ani din istoria Bucureștiului? Lupta între corupție și anticorupție ar fi prea simplu și e cumva la nivel național. Cred că definiția ar fi lunga luptă între infrastructură și panseluțe”, a spus președintele României, subliniind că Bucureștiul continuă să sufere din cauza unui uriaș deficit de investiții reale.

Potrivit lui Nicușor Dan, în ultimele două-trei decenii, „tensiunea politică și deciziile greșite” au deviat o mare parte din resursele orașului către „fel de fel de prostii, unele foarte lucioase”, în detrimentul proiectelor de modernizare esențiale.

„Din păcate, multe din resursele acestui oraș au fost irosite pe lucruri de suprafață, care nu ne-au adus acolo unde acest oraș are nevoie la nivel de infrastructură”, a adăugat Nicușor Dan.

