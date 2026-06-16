Dronă explodată la Constanţa. Georgiana Teodorescu face apel la Ucraina. Cere seriozitate şi respect pentru ajutorul primit

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu

Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, transmite un mesaj Ucrainei, de la Bruxelles, după incidentul dronei explodate la Constanţa.

Conform Georgianei Teodorescu, europarlamentar ECR, incursiunile dronelor ruseşti în România sunt inacceptabile, dar este nevoie şi ca Ucraina să ofere dovezi de seriozitate şi respect pentru ajutorul primit de la UE, şi să nu pună, astfel, în pericol vieţilor cetăţenilor români, în acest caz, prin informări întârziate.

"Total inacceptabile incursiunile dronelor rusești în România. Dar mai există un subiect care trebuie atins. O dronă maritimă ucraineană, asupra căreia Ucraina a pierdut controlul, a intrat pe teritoriul României și a explodat în portul Constanța.

Faptul că s-a putut pierde controlul asupra ei din cauza atacurilor rusești injuste nu surprinde. Ceea ce surprinde și dezamăgește totodată este reacția mult întârziată a partenerilor și prietenilor ucraineni, care ne-au avertizat de pericolul iminent cu patru ore mai târziu, conform declarațiilor oficiale ale Ministerului Apărării din România.

Dacă drona ucraineană deturnată ar fi ajuns la Oil Terminal, unde există un petrolier plin de combustibil, incendiul ar fi cuprins întregul terminal petrolier, extinzându-se și la depozitul de azotat de amoniu de lângă. O explozie a acestei rezerve de azotat de amoniu ar fi devastat orașul Constanța și ar fi generat sute de mii de victime. Ba mai mult, ar fi băgat România și întreaga Europă în război cu Rusia.

Acest mesaj este pentru prietenii noștri ucraineni, pe care UE îi ajută și îi va mai ajuta și în continuare din banii noștri. Ne așteptăm să dați dovadă de seriozitate și respect pentru ajutorul primit și să nu puneți în pericol viețile cetățenilor noștri prin informări întârziate. Așa fac adevărații aliați", a declarat Georgiana Teodorescu, europarlamentar din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

Amintim că în urmă cu două săptămâni, o dronă ucraineană scăpată de sub control a ajuns în portul Constanţa, unde a şi explodat. Nu au fost înregistrate victime, dar incidentul a fost unul serios, dată fiind locaţia în care a explodat acea dronă marină. Acesta a fost al doilea incident cu o dronă în doar 7 zile în România. Cu o săptămână înainte de incidentul de la Constanţa, o dronă a căzut pe un bloc de locuinţe din centrul oraşului Galaţi.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.