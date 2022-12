Dr. Irinel Popescu, după moartea lui Costel Pistrițu: Am încercat să îl ajut cu tot ceea ce am putut, în special în domeniul medical

Costel Pistrițu a murit la două zile după ce a împlinit vârsta de 54 de ani. Avea cancer.

„A plecat dintre noi Costel Pistrițu, primar al orașului Băilești timp de mulți ani. A fost un om pentru ale cărui eforturi și râvnă în folosul comunității locale am avut o mare admirație.

De aceea am fost onorat când a propus să dea numele meu spitalului din orașul pe care îl conducea. De-a lungul timpului am încercat să îl ajut și eu cu tot ceea ce am putut, în special în domeniul medical. Din păcate, nu am reușit să o fac în cazul bolii nemiloase care l-a răpit dintre noi prea devreme. Ar fi putut să mai facă multe pentru orașul lui și pentru zona de sud a județului Dolj! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndoliate!”, a fost mesajul transmis de marele profesor Irinel Popescu.

Cât a fost edil, a înregistrat la OSIM Zaibărul de Băilești și a înființat Casa Memorială „Amza Pellea”

Actrița Oana Pellea a transmis un mesaj în memoria lui Costel Pistrițu.

„Casa memorială Amza Pelea din Băilești a fost înființată la inițiativa unui om. Dacă nu ar fi fost el… nu ar fi existat nici inițiativa, și nici Casa Memorială. Un sigur om a inițiat Drumul Luminii la Băilești. În fiecare dată de 12 decembrie, oamenii și copiii din Băilești ieșeau pe străzi cu lumânari aprinse pentru sufletul lui tata…d e la troița ridicată tot de același om în cinstea lui tata… și mergeau până la Casa Memorială Amza Pellea…așa cum mergi de Paște purtând Lumina”, a scris actrița.

„Iți mulțumesc pentru tot, dragul meu, Costel Pistrițu! Mi-ai spus demult că ești grăbit să înfăptuiești lucruri pentru că știi de mic că o sa mori tânar… N-am vrut să te cred și am răspuns: “ce prostie spui! “Ai zambit și mi-ai spus: Știu eu… Dacă ți-am greșit cu ceva în viața asta, iartă-mă!

O să am grijă de merii și vișinii plantați de tine în curtea mea din munți! Ai adus puieții din Băilești, de la tine din grădină… și i-ai plantat cu mâna ta! Cele mai bune mere din lume le am în grădina mea… Drum bun, spirit luminos! Condoleanțe familiei! Îmi pare foarte foarte rău!”, a mai scris actrița.

Costel Pistrițu a ocupat fotoliul de primar al orașului Băilești timp de patru mandate.

