Deputatul Alexandru Kocsis (PNL), din grupul restrâns al lui Orban de circa 8 oameni: De ce am votat pentru Guvernul Cioloș

Deputatul PNL de Iași Alexandru Kocsis a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a votat pentru învestirea Guvernului Cioloș pentru că nu a avut altă opţiune.

"Traversăm o dramă umanitară de proporţii, am ajuns pe locul 1 în lume la rata infectărilor şi deceselor. Chiar nu este timp pentru amânări, consultări peste consultări sau pentru plătit poliţe", a transmis Kocsis, precizând că votul său este unul de blam "faţă de lipsa de asumare a conducerii PNL".

"Am votat Guvernul Cioloş. Nu pentru că era bun sau rău, ci pentru că nu am avut altă opţiune. Aş fi vrut să votez un premier liberal şi un cabinet format în jurul Partidului Naţional Liberal. Din păcate, conducerea Partidului Naţional Liberal s-a dus la consultările cu preşedintele României fără nicio propunere. Traversăm o dramă umanitară de proporţii, am ajuns pe locul 1 în lume la rata infectărilor şi deceselor. Chiar nu este timp pentru amânări, consultări peste consultări sau pentru plătit poliţe", a scris Kocsis pe Facebook.

De asemenea, el a subliniat că votul său nu este un act de indisciplină, așa cum i-au transmis "câțiva colegi".

"Un vot de blam faţă de lipsa de asumare a conducerii PNL, nu este un act de indisciplină cum mi-au transmis câţiva colegi, ci un mesaj că deciziile luate în ultima perioadă nu sunt bune. Cine nu crede, nu trebuie să mă asculte pe mine, ci să asculte ce spun oamenii în jurul lor, cei care nu au nicio apartenenţă politică", a continuat Alexandru Kocsis.

El a postat și o imagine în care apare alături de Violeta Alexandru.

Guvernul Cioloș nu a obținut votul de încredere al Parlamentului. Cabinetul a obținut 184 de voturi împotrivă și 88 de voturi favorabile. Erau necesare 234 de voturi.

Doar opt liberali au votat pentru Guvernul Cioloș.

VEZI ȘI: USR, primul mesaj după ce Cabinetul Cioloş a fost respins

"Astăzi, România avea nevoie de un Guvern responsabil și curajos, un Guvern de criză cu puteri depline care să pună urgent în aplicare măsurile pentru limitarea răspunderii pandemiei. Prin votul dat împotriva Guvernului USR, PSD și PNL au decis că e mai importantă prelungirea crizei politice decât rezolvarea crizei sanitare.

Rupți de problemele reale ale românilor, PSD-ul lui Ciolacu și PNL-ul lui Cîțu au decis oficial refacerea USL. PSD și PNL au respins nu doar guvernul Cioloș, dar au respins și un set de măsuri de care România are nevoie urgentă: introducerea certificatul verde, reducerea facturilor la gaze și curent, pornirea investițiilor din PNRR.

USR va continua să caute soluții pentru ieșirea din criză. Vom merge la consultările cu președintele Klaus Iohannis cu aceeași deschidere în a găsi o variantă prin care România să aibă rapid un Guvern cu puteri deplin", a transmis USR PLUS.