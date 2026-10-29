Cum pot fi salvați pacienții cu AVC când nu se cunoaște ora debutului. Explicațiile medicului George Burlacu despre un "RMN special”

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa: Pixabay

Un RMN special poate ajuta medicii să stabilească dacă pacienții cu AVC mai pot beneficia de tromboliză.

Pe 29 octombrie, de Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral (AVC), dr. George Burlacu, medic specialist în medicină de familie, cu competențe în asistență medicală de urgență prespitalicească și asistență medicală de urgență pentru structurile de primire a urgențelor, la Spitalul Clinic SANADOR, a participat la o emisiune în exclusivitate pentru DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. George Burlacu ne-a vorbit despre un RMN special ce poate depista ora la care s-a produs un AVC. Acest instrument poate face diferența în cele mai critice momente ale unui pacient.

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"Prin el ne putem da seama dacă pacientul mai este încă în perioada de tromboliză"

"Noi avem un compartiment de primiri urgențe. Avem 26 de cadre de gardă, la orice oră, permanent, 24 din 24. Avem tomografie disponibilă permanent. În cazuri selecționate putem să facem un RMN cerebral. De exemplu, dacă nu știm exact ora la care s-a produs accidentul vascular, poate pacientul a adormit și s-a trezit cu deficit motor și nu știm dacă se află în fereastra de 4 ore și jumătate, atunci putem face un RMN special. Se numește RMN de difuzie. Acolo vedem țesutul afectat și comparăm cu alte secvențe de RMN. Prin el ne putem da seama dacă pacientul mai este încă în perioada de tromboliză, dacă tromboliza este eficientă pentru acel pacient și așa mai departe. Este un mare avantaj. Eu, personal, am avut doi sau trei pacienți la care nu am putut să stabilim exact ultima dată când au fost bine. Am făcut acest RMN în urgență și toți cei trei pacienți s-au încadrat în a face tromboliza intravenoasă. Toți trei au mers bine. Unul parțial bine, dar s-a recuperat ulterior prin recuperare medicală. Ceilalți doi pacienți au fost bine de la externare", a explicat dr. George Burlacu.