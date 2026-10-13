POZE / Un nou corp de spital la Institutul "Marius Nasta" a fost "construit de la zero" cu fonduri PNRR. Alexandru Rogobete: Așa trebuie să arate spitalele în care sunt îngrijiți oamenii

Sursa Foto: Alexandru Rogobete Facebook

Alexandru Rogobete a prezentat noul corp de clădire al Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din București.

Alexandru Rogobete, ministru al Sănătății din partea PSD în cabinetul lui Ilie Bolojan, a prezentat într-o postare noul corp de clădire al Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din București, în care a vorbit despre investiție, finanțarea prin PNRR și colaborarea cu Primăria Sectorului 4. Acesta a subliniat importanța proiectului pentru îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament al bolilor pulmonare.

Noul corp de spital al Institutului „Marius Nasta”

Sursa Foto: Alexandru Rogobete Facebook

"Acesta este noul corp de spital al Institutului „Marius Nasta”. Un spital construit de la zero, pentru București și pentru pacienții din întreaga țară!

Mă bucur de fiecare dată când văd cum un proiect pentru care am muncit, în care am pus energie, încredere și determinare, a devenit realitate. Iar aici chiar avem toate motivele să fim mândri de ceea ce am realizat împreună!

Vorbim despre o clădire nouă, modernă, construită de la zero, la cele mai înalte standarde medicale, adaptată nevoilor actuale de cercetare, diagnostic și tratament al bolilor pulmonare și respiratorii.

Un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR, de Ministerul Sănătății și implementat de Primăria Sectorului 4, sub coordonarea primarului Daniel Băluță.

Și cred că imaginile vorbesc de la sine. Atât la interior, cât și la exterior, totul arată așa cum ne-am dorit de la bun început. Așa trebuie să arate spitalele în care sunt îngrijiți oamenii!

Îi mulțumesc domnului primar Daniel Băluță pentru implicare și colaborare, echipei de constructori, echipei de management, colegilor din Ministerul Sănătății și echipei Primăriei Sectorului 4. Fiecare a avut un rol important în transformarea acestui proiect în realitate.

Pentru mine, aceasta este cea mai mare satisfacție pe care o poți avea ca om politic: să lași în urma ta lucruri concrete, care rămân și care schimbă în bine viața oamenilor.

Pentru că asta înseamnă, de fapt, reforma sistemului de sănătate. Spitale construite, investiții finalizate, echipamente moderne și condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical.

Reforma adevărată se vede în ceea ce construiești și lași în urma ta, nu în lozinci, povești frumos ambalate și dezbinare socială.

România are nevoie de mai puține vorbe și de mai multe lucruri făcute. De oameni care construiesc, nu care dezbină.

Încrederea ne face bine", a postat Alexandru Rogobete, fost Ministru al Sănătății.