Pacienţii cu boli cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice, renale și diabet, investigații decontate

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Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede că persoanele diagnosticate cu diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice sau cronice renale vor beneficia de decontarea tuturor investigaţiilor necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, conform indicaţiei medicului specialist.

Propunerea legislativă modifică în acest sens articolul IX alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate.

Potrivit celor adoptate, "în cadrul monitorizării (...), pentru persoanele asigurate diagnosticate cu diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice sau boală cronică renală se decontează toate investigaţiile de înaltă performanţă sau de medicină nucleară necesare monitorizării, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, conform indicaţiei medicului specialist", scrie Agerpres.

Investigaţii de înaltă performanţă sau de medicină nucleară

Aceste persoane pot beneficia, pentru afecţiunea de bază sau pentru alte afecţiuni intercurente, de investigaţii de înaltă performanţă sau de medicină nucleară, în condiţiile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, prevede textul proiectului de lege.

De asemenea, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, casele de asigurări de sănătate acordă decontarea aferentă investigaţiilor de înaltă performanţă sau de medicină nucleară efectuate pentru aceşti pacienţi.

Cum se face decontarea

Decontarea se efectuează de casele de asigurări de sănătate în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza documentelor justificative prevăzute de legislaţia aplicabilă, mai stabileşte proiectul.

Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz.

Decontarea investigațiilor sau tratamentelor în privat

Reamintim că, în luna iunie, se punea problema limitării finanțării tratamentelor sau investigațiilor în clinicile private, accesul pacienților la servicii medicale decontate de CNAS, în privat, fiind permis doar dacă spitalele de stat nu mai au capacitatea de a-i prelua.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) intenționa schimbarea regulilor prin care pacienții pot beneficia de tratamente în unități medicale private finanțate din programele naționale de sănătate. Măsura viza oncologia, diabetul, bolile cardiovasculare, transplantul, PET-CT, bolile rare.

Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afectiuni Cronice din România (COPAC), avertiza, într-un interviu pentru DCNews, că timpul de așteptare pentru consultație sau tratament ar pute creșre. Măsura ar limita dreptul pacientului de a-și alege medicul și, în unele zone, ar lipsi pacienții de tratament.