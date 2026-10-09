Prof. dr. Doina Pleșca demontează miturile care îi țin pe părinți departe de vaccinuri: Total eronat! Pun în pericol viața și sănătatea copiilor / video

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Prof. dr. Doina Pleșca a demontat cele mai răspândite mituri despre vaccinare.

Prof. dr. Doina Pleșca, prof. la UMF Carol Davila București și medic pediatru, a atras atenția asupra miturilor legate de vaccinare. Printre acestea se numără inclusiv ideea că administrarea mai multor vaccinuri ar afecta imunitatea copiilor.

Referitor la reacțiile adverse asociate vaccinurilor, aceasta a explicat că cele mai frecvente sunt durerea, umflarea și înroșirea locului administrării, nicidecum reacțiile care pun viața în pericol.

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„Mitul acela că-i dăm prea multe vaccinuri copilului și îi alterăm imunitatea este total eronat. El, din momentul în care iese în lume din viața intrauterină, intră în contact cu milioane de germeni. Fie că sunt trei, patru, șase vaccinuri - depinde de produsul care este utilizat - este un număr infim față de conflictul dintre sugar și mediul înconjurător care îl predispune în orice moment în a se lupta. Așa trebuie să le explicăm părinților.

De asemenea, trebuie să mai explicăm faptul că orice poate duce la o reacție adversă. Evaluând studiile populaționale pe zeci de mii de sugari și de copii s-a constatat că cele mai frecvente reacții adverse sunt durerea la locul administrării, respectiv tumefacția, adică umflarea și înroșirea tegumentelor, și nicidecum forme amenințătoare de viață”, a spus prof. dr. Doina Pleșca.

Vaccinul împotriva rujeolei și apariția autismului

Prof. dr. Doina Pleșca a spus că studiile efectuate nu au identificat vreo legătură între vaccinul împotriva rujeolei și apariția autismului.

„Trec de la acest mit la altul foarte important, care a impus o alertă în lumea medicală, și anume corelația între administrarea vaccinului împotriva rujeolei și apariția autismului. Au fost procese, scandaluri care au dus la invalidarea calității medicului care a condus acel studiu pe 12 pacienți pediatrici.

Lumea medicală, cel puțin cea europeană, a lansat un studiu aprofundat asupra trialurilor întreprinse în a demonstra că nu există nicio corelație. S-au adunat aproape 1,2 milioane de copii în diferite trialuri care, prin cuantificarea reacțiilor adverse, au demitizat această eroare care s-a propagat precum pata de ulei”, a spus prof. dr. Doina Pleșca.

Nevaccinarea expune copiii la complicații grave

Prof. dr. Doina Pleșca a spus că anumite boli sunt în continuare un pericol, iar nevaccinarea poate expune copiii la complicații grave. Potrivit acesteia, părinții trebuie să fie bine informați cu privire la riscuri pentru a evita complicațiile.

„Mai este ideea că „oricum nu mai avem boli și deci de ce să-l mai vaccinez pe copil”? Nota bene: mă refer la difterie, că-mi este mai la îndemână. Difteria este foarte aproape - vorbim de zonele de conflict foarte apropiate nouă. Poate intra chiar în casele noastre. Au fost publicate câteva cazuri în Germania. Să stăm să așteptăm și să punem în pericol viața și sănătatea copiilor și nu numai? Cred că este o gravă eroare!

Sau „oricum copilul va trece printr-o infecție și se va întări imunologic”! Cu prețul vieții, cu prețul complicațiilor care, de fapt, transformă un copil normal într-un copil cu suferință neurologică importantă, în unele situații mutilați prin amputarea unor segmente - mâini, picioare - ca urmare a necrozelor produse de niște bacterii extrem de agresive. Cred că trebuie să fim foarte onești, foarte empatici, foarte apropiați de părinți și să le explicăm pericolele”, a spus prof. dr. Doina Pleșca.

Simptomele care nu împiedică imunizarea copiilor

Un alt mit demontat de prof. dr. Doina Pleșca este cel potrivit căruia simptomele ușoare - nasul care curge, roșu în gât - sunt contraindicații pentru vaccinarea copiilor.

„De asemenea, un lucru pe care eu l-am observat în practica de zi cu zi îl reprezintă contraindicațiile, care sunt doar câteva în a contraindica vaccinarea. Dacă îi curge nasul și are un gât puțin roșu, asta nu e o contraindicație pentru a nu vaccina copilul.

Derutăm părinții, evită să mai vină, evită să-și mai vaccineze copiii. Sunt doar niște elemente esențiale. Ăsta este poate și motivul pentru care noi, medicii pediatri, ne-am străduit și am realizat un ghid practic pentru colegii noștri din medicina primară, dar și pentru părinți. Este un ghid pe înțelesul tuturor, se cheamă Vaccinologie Pediatrică și se află pe site-ul Societății Române de Pediatrie”, a spus prof. dr. Doina Pleșca la DC News.