Prof. dr. Doina Pleșca, semnal de alarmă cu privire la sănătatea sugarilor: Ce trebuie să știe toate gravidele / video

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Vaccinarea în timpul sarcinii ajută la protejarea nou-născuților de infecții respiratorii severe precum gripa, tusea convulsivă și infecția cu virusul sincitial respirator.

Prof. dr. Doina Pleșca, prof. la UMF Carol Davila București și medic pediatru, a spus că este foarte important ca gravidele să fie bine informate și să existe o bună colaborare între medicii de familie și medicii obstetricieni pentru a crește rata de vaccinare și a reduce riscul de îmbolnăvire în primele luni de viață.

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„Cine recomandă gravidei să se vaccineze pentru a-și proteja sănătatea, dar și sănătatea micuțului care urmează să se nască?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„E foarte important să învățăm să colaborăm cât mai bine cu colegii noștri din celelalte specialități, nu doar medicina de familie și nu poate fi aruncat eșecul acoperirii vaccinale în perioada sarcinii doar pe spinarea colegilor noștri din medicină de familie, pentru că marea majoritate a gravidelor ajung la obstetricieni și mai rar pe la medicina de familie.

Politica de implementare a unei vaccinări corecte a gravidei constă, în primul rând, în a spune care sunt vaccinurile acreditate la nivel mondial în ceea ce înseamnă prevenție. Mă refer la gripă și, mai ales în perioadele în care ne așteptăm la peak-uri epidemice, vaccinarea antigripală este binevenită.

Mă refer și la vaccinarea împotriva tusei convulsive și îmi aduc aminte, cu niște buni ani în urmă, ca urmare a unui număr de aproape 30 de decese la sugari foarte mici în Marea Britanie, media a fost cel mai mare sprijin în promovarea acoperirii vaccinale la gravidă pentru a proteja sugarii. Această campanie de conștientizare, cu exemple ale dramelor produse prin pierderea sugarilor, toate aceste eforturi au dus la o rată de acoperire vaccinală la gravide împotriva tusei convulsive de 60%. Oare noi nu putem face? Eu cred că putem face”, a spus prof. dr. Doina Pleșca.

Nu există vaccinuri împotriva virusului sincițial respirator pentru copii

Prof. dr. Doina Pleșca a explicat că virusul sincițial respirator poate provoca forme severe de afectare la sugari și deocamdată, în lume, nu există vaccinuri împotriva acestui virus.

De aceea este foarte important ca gravidele să fie informate cu privire la riscul infecției și să se vaccineze pentru a preveni îmbolnăvirile grave la copii.

„Un alt lucru foarte important este că, din nefericire, nu avem decât date răzlețe referitoare la epidemiologia infecției cu virusul sincițial respirator. La acest moment, în lume, nu există vaccinuri împotriva virusului sincițial respirator pentru copii.

Există anticorpi monoclonali care determină o imunizare pasivă, dar până să ajungem să facem acești anticorpi bine ar fi să putem vaccina gravida. De ce? Pentru că statisticile anilor anteriori ne arată că cea mai mare rată de internare a sugarilor în anotimpul rece, pentru afecțiune acută, sunt bolile acute respiratorii determinate de virusul sincițial respirator și că, din nefericire, cam 200.000 de vieți se pierd din cauza acestei infecții, ea determinând forme dintre cele mai severe de afectare pulmonară.

Oare nu e mai simplu să explicăm gravidelor, să le arătăm cazuri, manifestări, cât de severe sunt, necesitatea de intubare, antibioterapie, pentru că există marele pericol ca acești copii foarte mici să se suprainfecteze bacterian. Doar așa putem să le convingem în număr cât mai mare, pentru a preveni îmbolnăvirile determinate la copii”, a spus prof. dr. Doina Pleșca.

Peste 93% dintre copii se infectează cu virusul sincițial respirator în primii doi ani de viață

Potrivit prof. dr. Pleșca, peste 93% dintre copii se infectează cu virusul sincițial respirator în primii ani de viață, iar riscul de afectare pulmonară este mai mare la sugari. Aceasta a demontat mitul potrivit căruia administrarea mai multor vaccinuri ar afecta imunitatea copiilor.

„Știm că peste 93% dintre copii, în primii doi ani de viață, vor dobândi această infecție, dar depinde foarte mult de la ce vârstă o dobândesc. Dacă o dobândesc ca sugari, vor avea afectare pulmonară. Cu cât vârsta crește, cu atât șansa ca o afectare pulmonară să fie mult mai mică și să facă infecții acute respiratorii înalte.

Deci trebuie să gândim pornind de la gravidă. Ea ar trebui să fie informată, nu doar după ce copilul s-a născut, care sunt metodele prin care noi prevenim copiii cel puțin pentru 14 boli care pot fi prevenibile.

Mitul acela că-i dăm prea multe vaccinuri copilului și îi alterăm imunitatea este total eronat. El, din momentul în care iese în lume din viața intrauterină, intră în contact cu milioane de germeni. Fie că sunt trei, patru, șase vaccinuri - depinde de produsul care este utilizat - este un număr infim față de conflictul dintre sugar și mediul înconjurător care îl predispune în orice moment în a se lupta. Așa trebuie să le explicăm”, a spus prof. dr. Doina Pleșca la DC News.