Fiecare copil nevaccinat este o urgență, nu o statistică! Prof. dr. Doina Pleșca trage semnalul de alarmă: Persoanele cu cancer plătesc cu viața refuzul imunizării / video

Fiecare copil nevaccinat este o urgență, nu o statistică! Prof. dr. Doina Pleșca trage semnalul de alarmă: persoanele cu cancer plătesc cu viața refuzul imunizării / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @yuriyrudy

Din articol Schimbarea radicală a mesajului: Forța imaginilor dure

Medicul pediatru Doina Pleșca avertizează că fiecare copil lăsat fără vaccin reprezintă o urgență națională, nu o cifră într-o statistică.

Prof. dr. Doina Pleșca atrage atenția, în interviul acordat lui Val Vâlcu pentru DCNews și DCMedical, că pasivitatea din țara noastră nu mai poate continua. Refuzul vaccinării nu distruge doar viețile celor lipsiți de apărare imunitară. Pentru un organism măcinat de o boală malignă sau supus unor tratamente imunosupresoare agresive, administrarea unui vaccin cu germeni vii este strict interzisă. Acești oameni, fie că sunt copii care învață să lupte cu leucemia, fie că sunt adulți diagnosticați cu tumori, au o singură armă de supraviețuire: imunitatea colectivă. Ei pot respira ușurați doar dacă cei de lângă ei, colegii de bancă sau vecinii de bloc, sunt vaccinați și opresc transmiterea bolilor infecțioase.

„Oare nu merită adultul sau adolescentul sau copilul imunodeprimat printr-o boală malignă, o leucemie, un cancer, o tumoră solidă, adulții cu aceeași patologie sau alte boli care necesită imunoterapie supresivă tocmai pentru a se vindeca, să nu se îmbolnăvească și să aibă viața în pericol doar pentru că noi nu am realizat această acoperire vaccinală eficientă? Sunt doar câteva întrebări pe care ar trebui să ni le ridicăm fiecare, să conștientizăm importanța acestui comportament de medic responsabil de sănătatea nu doar a copiilor, ci a întregii populații”, atrage atenția prof. dr. Doina Pleșca.

Refuzul vaccinării aduce după sine și un blocaj în spitale. Exemplul cel mai bun este cel al gripei de sezon, unde acoperirea a căzut la un prag de sub 5%, consecința fiind peste 67.000 de spitalizări care ar fi putut fi evitate prin administrarea unei doze la cabinetul de familie.

„Cred că e cel mai important să încercăm să facem acest switch, mai ales în aceste vremuri dificile din punct de vedere economic, și să explicăm mult mai activ rolul prevenției în a nu se îmbolnăvi copiii, a nu crește costurile în sistemul de sănătate și în bugetele familiale și, nu în ultimul rând, a crește calitatea vieții, și așa erodată în ultimii ani”, spune prof. dr. Doina Pleșca.

„Dacă noi în acest interval nu vom reuși să vaccinăm cât mai mulți copii, ne vom confrunta pe la începutul lui ianuarie-februarie cu un pic determinat de această îmbolnăvire, absenteism de la serviciul adulților, de la școala copiilor sau din colectivități, aglomerarea importantă a unităților sanitare. De asemenea, poate că ne referim și la costurile ridicate. Asta ne va aștepta în niște vremuri dificile dacă nu vom urgenta măsurile de prevenție”, adaugă medicul pediatru.

Schimbarea radicală a mesajului: Forța imaginilor dure

Pentru a străpunge zidul de neîncredere și teoriile absurde răspândite pe rețelele sociale, limbajul medical are nevoie de o reformă. Discursurile academice și cifrele aruncate în conferințe de presă nu mai ajung la inima oamenilor. Societatea are nevoie de mesaje formulate pe înțelesul fiecărui cetățean, indiferent de nivelul său de instruire.

Prof. dr. Doina Pleșca propune preluarea metodelor de comunicare de mare impact, cu apariții scurte și frecvente pe canalele de televiziune.

„Cred că trebuie să schimbăm în conștientul populațional ideea de a preveni și poate că măsurile pe care media le-a început de vreo doi ani încoace, întrerupând știrile și băgând câte un spot dintr-acesta în care se lansează niște mesaje foarte simple, clare, pe înțelesul tuturor, ar fi binevenite inclusiv în ceea ce înseamnă acoperirea vaccinală”, spune medicul pediatru.

Totodată, prof. dr. Doina Pleșca susține utilizarea tehnologiei pentru a arăta publicului ce înseamnă de fapt complicațiile unei boli infecțioase lăsate libere.

„Mesaje adresate întregii populații, indiferent că sunt cu opt clase sau cu patru clase sau sunt absolvenți de universitate — clare, simple și repetitive. Cred că numai așa putem să începem să creștem. Și pe de altă parte, poate regulile reprezentate de interdicția unor spoturi publicitare care să ne permită și în România să arătăm niște situații, fie ele și prin intermediul inteligenței artificiale create, pentru ca să se înțeleagă. Vizualul este poate cea mai bună modalitate să înțeleagă ce înseamnă boala, să înțeleagă cât de mare este suferința copilului, cât de mutilantă poate fi în anumite situații”, spune medicul pediatru.

Concluzia spusă de prof. dr. Doina Pleșca trebuie să rămână un reper pentru fiecare părinte și cadru sanitar: „Mesajul meu final ar fi că fiecare copil nevaccinat este o urgență, nu o statistică”.