Falsele contraindicații la vaccinare. Prof. dr. Doina Pleșca: Dacă îi curge nasul și are un gât puțin roșu, nu-i motiv pentru a nu vaccina copilul / video

Falsele contraindicații la vaccinare. Prof. dr. Doina Pleșca: Dacă îi curge nasul și are un gât puțin roșu, nu-i motiv pentru a nu vaccina copilul / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @lenetstanfree

Amânarea vaccinării copiilor pentru o banală răceală sau un nas înfundat reprezintă o greșeală care expune mii de copii unor riscuri inutile. Prof. dr. Doina Pleșca trage un semnal de alarmă asupra falselor contraindicații și critică atitudinile antivacciniste prezente chiar în rândul unor cadre medicale. Pentru a risipi confuzia, Societatea Română de Pediatrie pune la dispoziția părinților și a medicilor de familie un Ghid gratuit de Vaccinologie Pediatrică.

Prof. dr. Doina Pleșca, una dintre cele mai respectate voci din pediatria românească, atrage atenția, în interviul acordat lui Val Vâlcu, pentru DCNews și DCMedical, asupra confuziei care se instalează înainte de a-ți vaccina copilul. Un nas înfundat sau roșu în gât nu justifică oprirea calendarului de imunizare, iar medicii care trimit copiii acasă din astfel de motive banale nu fac altceva decât să alimenteze frica părinților și să prăbușească imunitatea colectivă a întregii țări.

„Un lucru pe care eu l-am observat în practica de zi cu zi îl reprezintă contraindicațiile. Contraindicații care sunt doar câteva în a contraindica vaccinarea. Dacă îi curge nasul și are un gât puțin roșu, asta nu-i contraindicație pentru a nu vaccina copilul. Derutăm părinții, evită să mai vină, evită să-și mai vaccineze copiii”, spune prof. dr. Doina Pleșca.

Adevăratele contraindicații medicale sunt extrem de rare, bine definite în literatura de specialitate și legate de stări febrile acute severe sau afecțiuni cronice speciale. Dacă se trimite copilul acasă pentru simptome minore se anulează protecția exact în lunile în care riscul de expunere la virusuri agresive este cel mai ridicat.

O altă greșeală frecventă întâlnită în rândul părinților este convingerea că, dacă termenul din schema națională a fost depășit cu câteva luni sau cu câțiva ani, vaccinul nu mai poate fi administrat. Cadrul medical precizează că imunizarea poate fi reluată oricând prin scheme adaptate de recuperare, indiferent de vârsta copilului.

„De asemenea, există o categorie nu redusă, semnificativă de copii care n-au fost imunizați. Pot să intre în recuperare de vaccinuri la orice vârstă. Scopul nostru este să atingem acel 95% care reprezintă modalitatea prin care răspândirea infecțiilor este limitată”, explică prof. dr. Doina Pleșca.

Medicii antivacciniști, barieră în calea sănătății publice

Rata extrem de scăzută a acoperirii vaccinale din România nu poate fi pusă exclusiv pe seama rețelelor sociale sau a curentelor conspiraționiste. O parte din vină aparține chiar deficiențelor de pregătire din interiorul corpului medical, unde lipsa de instruire a creat discrepanțe între marile centre universitare și cabinetele din zonele rurale sau orașele mici.

„Din nefericire, noi avem aici o mare problemă pe care ar trebui totuși să o recunoaștem și anume slaba instruire sau modul în care inclusiv corpul medical în anumite areale geografice percepe importanța acestei măsuri excelente de prevenție. Și aceasta reprezintă, din nefericire, rata extrem de scăzută de acoperire vaccinală în România”, explică prof. dr. Doina Pleșca.

Cea mai mare anomalie rămâne însă prezența unor opinii ostile chiar în rândul cadrelor medicale.

„Cred că e foarte important să ne canalizăm pe două direcții: corpul medical prioritar, pentru a reduce la maximum numărul celor care sunt antivacciniști deși sunt medici - un paradox - și îmbunătățirea comunicării cu mesaje simple dar foarte frecvente. Mesaje adresate întregii populații, indiferent că sunt cu opt clase sau cu patru clase sau sunt absolvenți de universitate, clare, simple și repetitive. Cred că numai așa putem să începem să creștem”, adaugă prof. dr. Doina Pleșca.

Totodată, reputatul medic a lansat un apel tranșant la conștiința profesională a breslei.

„Trebuie să conștientizăm importanța acestui comportament de medic responsabil de sănătatea nu doar a copiilor, ci a întregii populații”, spune prof. dr. Doina Pleșca.

Ghidul gratuit pe înțelesul tuturor: Instrumentul oficial care demolează miturile

Pentru a pune capăt ezitărilor din cabinete și pentru a oferi un reper sigur familiilor asaltate de teorii false, Societatea Română de Pediatrie a realizat Ghidul de Vaccinologie Pediatrică, care este conceput ca o punte de încredere între medicina primară, specialiști și părinți.

„Ăsta este poate și motivul pentru care noi, medicii pediatri, ne-am străduit și am realizat un ghid practic deopotrivă pentru colegii noștri din medicina primară, dar și pentru părinți, deci pe înțelesul tuturor, și care se cheamă Vaccinologie Pediatrică. Se află pe site-ul Societății Române de Pediatrie, este liber în a fi citit, parcurs și înțeles, în care ne-am străduit pe de o parte foarte sumar și sintetic să prezentăm bolile împotriva cărora noi putem lupta prin imunizare, care sunt realele contraindicații și la ce vârste putem face acoperirea vaccinală”, explică prof. dr. Doina Pleșca.