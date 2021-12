Cu cine s-a întâlnit Ciucă înainte de ședința de Guvern

"Este important să cunoașteți că, înainte de începerea ședinței de Guvern, am avut o întâlnire cu companiile de stat care își desfășoară activitatea în domeniul energetic, în cel al extracției, depozitării și transportului de gaze în rețeaua națională de distribuție, precum și cu domnii miniștri de la Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei și Ministerul Mediului.", a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Ciucă a precizat că, la această ședință, "am discutat cu fiecare dintre cei prezenți problemele pe care dumnealor le întâmpină în desfășurarea activității și, bineînțeles, accentul a fost pe identificarea soluțiilor."

"Urmează ca săptămâna viitoare să avem o întâlnire în același cadru, astfel încât să putem să aprobăm un plan de măsuri, să asigurăm funcționarea tuturor echipamentelor și aprovizionarea cu energie electrică și gaze a tuturor consumatorilor.", a mai spus premierul.

Guvernul se întruneşte marţi, în şedinţă, având pe ordinea de zi, printre altele, un proiect de hotărâre care stabileşte că, de la 1 ianuarie 2022, pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, vor beneficia de compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor. În prezent, de acest program beneficiază cei cu pensii de până la 1.299 lei/lună, potrivit Agerpres.

Pe agenda Guvernului se mai află un proiect de hotărâre prin care se stabileşte că schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, se va aplica până la 31 decembrie 2023.

Cabinetul Ciucă va discuta şi un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic până în 3.000.000 pasageri pe an pentru care Consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă din cauza pandemiei de COVID-19. Pentru aeroporturile regionale cu un trafic între 200.000 şi 3.000.000 pasageri pe an bugetul maxim alocat este de 42.544.000 lei, iar pentru cele cu un trafic situat sub 200.000 pasageri pe an bugetul maxim este de 41.494.000 lei.

