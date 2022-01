Cîțu a reacționat în cazul Huawei și ministrul Câciu

"Domnul Câciu, ministrul de Finanțe, are în declarația de avere faptul că a încasat bani pentru a promova anumite interese. De două luni este această informație publică. Dumneavoastră, ca președinte al PNL și fost premier, i-ați cerut poate explicații de la cine a încasat banii, ce a promovat cu acei bani și cu ce scop?", a fost întrebarea primită de Florin Cîțu, joi, 27 ianuarie, de la un jurnalist.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a răspuns că "nu știu exact la ce vă referiți, nu am văzut declarația de avere." "Ce interese? Nu știu la ce vă referiți.", a adăugat el.

Jurnalistul i-a explicat lui Florin Cîțu că "se referă la promovarea intereselor firmei Huawei în România sau intereselor firmelor chinezești pentru 5G".

"Nu am avut această informație. Eu, cât am fost premier, am luat o decizie care cred că a fost unică în Uniunea Europeană: De a nu permite companiilor din spațiul extra-comunitar să participe la licitații pe fonduri europene.", a declarat apoi Florin Cîțu.

"Aici, vă dați seama că eu, personal, aș fi fost reticent. Aș fi văzut lucrurile altfel. Dar este o decizie a instituțiilor statului dacă să analizeze, să vadă dacă este un risc sau ceva... Din moment ce este acolo, presupun că este OK.", a conchis Cîțu.

