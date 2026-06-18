Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, audiat la DNA - surse

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, ar fi audiat la DNA, joi, 18 iunie.

Primarul Capitalei și prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, ar fi fost chemat astăzi pentru audieri de procurorii DNA. Potrivit unor surse citate de Mediafax, el va fi audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA. Precizăm că pentru moment nu există informații oficiale în acest sens din partea autorităților.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a fost întrebat despre aceste audieri în timpul conferinței de presă pe care o susținea după ședința partidului, dar nu a comentat subiectul, afirmând că nu are informații legate de acest subiect.

Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, Ciprian Ciucu ar fi anchetat în 4 dosare dintre dosare, iar într-unul dintre ele ar fi acuzat de deturnare de fonduri din campanie. Totodată, sursele citate spun că ieri ar fi fost făcute percheziții și s-ar fi strâns documente și probe în dosar de la AEP.

Ciprian Ciucu, actualul Primar General al Municipiului București, a fost ales în această funcție în urma scrutinului din decembrie 2025. Anterior, el a fost primar al Sectorului 6, între anii 2020 și 2026. Totodată, Ciprian Ciucu este cunoscut drept unul dintre liderii PNL apropiați de premierul demis Ilie Bolojan.

Știre în curs de actualizare...