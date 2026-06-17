Cum se vede votul pentru Guvernul Veștea în funcție de ecranul la care te uiți

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Guvernul Veștea ar urma să meargă în fața parlamentarilor vineri pentru a primi votul de învestitură.

După ce nominalizarea lui Adrian Veștea a provocat un cutremur în Partidul Național Liberal și UDMR a anunțat că nu-l susține, premierul desemnat caută acum voturi la AUR și la parlamentarii aleși pe listele SOS România și POT.

Cu alte cuvinte, pentru a avea șanse să treacă, dacă nu va primi voturile necesare din PNL, Executivul propus de Adrian Veștea va avea nevoie de cel puțin 25 de voturi de la partidul lui George Simion, potrivit unei analize DC News pe care o poți accesa AICI.

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Dar votul pentru Guvernul Veștea a împărțit și televiziunile la care se uită românii. Între optimism și pesimism, posturile TV văd scenarii diametral opuse în ceea ce privește șansele Guvernului Veștea:

B1 TV: Guvernul nu poate trece decât cu voturile AUR.

Guvernul nu poate trece decât cu voturile AUR. Digi24: Guvernul Veștea nu are șanse să treacă. Potrivit unor surse, șase parlamentari PSD nu vor să voteze.

Guvernul Veștea nu are șanse să treacă. Potrivit unor surse, șase parlamentari PSD nu vor să voteze. România TV: Guvernul trece. Adrian Veștea s-a întâlnit cu George Simion.

Guvernul trece. Adrian Veștea s-a întâlnit cu George Simion. Antena 3 CNN: Guvernul Veștea trece. Surse PSD susțin că există 233 de voturi pentru majoritate.

Guvernul Veștea trece. Surse PSD susțin că există 233 de voturi pentru majoritate. Realitatea Plus: Guvernul Veștea nu trece. AUR nu va vota un Executiv din care nu face parte.

Guvernul Veștea nu trece. AUR nu va vota un Executiv din care nu face parte. Antena 1: Depinde de arbitru, fiindcă la ora la care am scris acest articol, Anglia și Croația joacă la Campionatul Mondial de Fotbal din America de Nord.

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