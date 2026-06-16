Criză politică și un guvern #rezist „negociat în secret”. Bogdan Chirieac: E nevoie de implicarea brutală a lui Nicușor Dan. Mergem la anticipate!

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Criza politică se adâncește la București, pe fondul acuzațiilor privind un „guvern negociat în secret” și al scenariilor tot mai tensionate legate de o posibilă trecere la alegeri anticipate.

România se adâncește într-o criză politică tot mai complicată, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar președintele Nicușor Dan a schimbat direcția și a mizat pe Adrian Veștea, vicepreședinte al PNL. Deși varianta părea inițial una sigură, un guvern politic care să reunească partidele din fosta coaliție, PNL a anunțat aseară că nu își va susține propriul lider pentru funcția de premier.

Mai mult, UDMR a transmis astăzi că nu va intra la guvernare, invocând lipsa de stabilitate chiar și în eventualitatea învestirii cabinetului Veștea. În paralel, în spațiul politic se vehiculează deja scenariul unei formule PNL–USR–UDMR, susținută din culise de zona #rezist, cu Alexandru Nazare în poziția de premier.

Bogdan Chirieac: Am văzut că toată zona #rezist lucrează la o ipoteză

Situația a fost comentată și de analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV, alături de moderatorii Dragoș Bistriceanu și Laura Duță.

"Dacă o ținem așa și văd că nimic nu ne împiedică să o ținem în acest ritm, intrăm în încetare de plăți. Agențiile de rating o să ne dea la junk, toate cele trei care trebuie să ne evalueze în mai puțin de o lună. Euro se va duce la 10 lei și poate atunci ne trezim, în frunte cu politicienii noștri 'scumpi și dragi'. Deci altfel pare că nu găsești o soluție. Am văzut că toată zona #rezist lucrează la o ipoteză, la un scenariu guvern PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare premier și executiv minoritar. Eu nu văd cum ar putea PSD să voteze un asemenea guvern.

E o negociere a momentului pentru un guvern paralel, un guvern negociat în secret. Eu nu văd PSD-ul să susțină acest lucru. Toată lumea are linie roșie. Vom pierde până la 10 miliarde de euro din PNRR, pe care trebuia să-i încasăm în această vară. Situația este gravisimă. Nu poți să scoți țara din marasmul în care a lăsat-o Ilie Bolojan, totul pentru un singur om care are în spate o susținere uriașă și resurse nelimitate. Aici vorbim de domnul Ilie Bolojan.

Care este soluția?

Soluții nu avem, decât implicarea brutală, directă și constituțională a Președintelui Nicușor Dan. Cu binișorul nu mai merge. Conform Constituției și legilor țării, mergem la alegeri anticipate. E clar lucrul acesta! Dacă își depune și Veștea mandatul, nu va fi bine deloc. Nu are ce să iasă.

Aritmetica parlamentară nu iartă. S-au înșelat profund atunci când au depus moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan are un sprijin extern foarte puternic, iar în joc sunt miliarde de euro.

Acum, Nicușor Dan are în față riscul prăbușirii României. O să dureze 10 ani până ne revenim. Nu este o glumă! Românii s-au învățat cu starea de bine, pe care nu toți au apreciat-o, iar lumea se așezase. Aveam rată la casă, mașinuță, două vacanțe pe an, una în străinătate, la supermarket, la hypermarket, planuri de viitor, și e normal ca în orice țară europeană. Românii erau în dreptul lor. Să vezi când o să știi că ai rata pe lună 2000 de lei la bancă și că a devenit brusc 4000 de lei, pe care nu ai de unde să-i ai.

Eu nu văd o altă soluție pentru România și Nicușor Dan decât să ia linia roșie de pe AUR și să negocieze și cu AUR. Cu cele patru partide considerate pro-occidentale nu te înțelegi. Dacă ești pro-occidental, ai și capacitatea de a dialoga. Cunoști valoarea dialogului și te comporți ca atare. AUR-ul, dacă nu intră la guvernare acum, pentru că nu și-au spălat imaginea complet, va aduce probleme pentru finanțarea externă a țării. Ar putea să fie un sprijin AUR doar din Parlament, pe niște chestiuni bine delimitate", a explicat Bogdan Chirieac.

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