Adrian Veştea nu îşi depune mandatul. „Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism”

Adrian Veștea, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Adrian Veştea, premierul desemnat, spune că nu îşi depune mandatul şi că va cere votul Parlamentului.

Într-o intervenţie la Realitatea Plus, Adrian Veştea a anunţat că nu renunţă la mandatul de premier desemnat şi că va veni în faţa Parlamentului cu un Guvern.

"Nu îmi voi depune mandatul, sunt o persoană hotărâtă, aşa cum am fost din prima zi în care mi s-a încredinţat această onoare. Voi pregăti un cabinet plin de oameni pregătiţi pentru provocările care vor urma. Fac apel la toate partidele parlamentare, la toţi deputaţii şi senatorii care cred că România are astăzi nevoie de un Guvern funcţional să se implice, să participe la vot şi să ieşim din această perioadă de blocaj.

Este necesar, mai mult ca oricând, după 42 de zile de interimat, ca România să redevină funcţională, fiindcă avem multe provocări. Fie că vorbim de programele europene, de PNRR, care trebuie să fie gata în 2 luni de zile. E o perioadă foarte scurtă şi trebuie să facem în 2 luni de zile cât nu s-a făcut în 4 ani, şi în felul acesta să avem o absorbţie de fonduri europene cât mai mare. Avem nevoie de SAFE, trebuie să înzestrăm Armata. Sunt lucruri care nu pot să aştepte", a declarat Adrian Veştea.

Amintim că PNL i-a transmis lui Adrian Veştea încă de luni că nu îl susţine ca premier desemnat. USR a luat această decizie de duminică, în timp ce UDMR a anunţat că nu va intra în Guvernul Veştea şi că este posibil să nu voteze.

Întrebat ce a discutat cu partidele şi dacă a discutat inclusiv cu cei de la AUR, Adrian Veştea a spus că "nu am avut ocazia să stau de vorbă cu reprezentanţii altor partide. Am discutat azi cu cei care m-au invitat, dar am deschidere totală faţă de toate partidele parlamentare. România e azi într-o situaţie de criză. Dacă eu, care aveam treaba mea la CJ Braşov, pe care trebuia să o fac până în 2028, am acceptat această responsabilitate, cred că ar trebui să privim cu responsabilitate acest lucru şi să dăm românilor un Guvern. Să lăsăm orgoliile. Fiecare partid parlamentar are în spate voturile unor cetăţeni, care au avut o anumită opţiune la momentul respectiv, iar astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să mergem înainte şi să rezolvăm problemele prin care trece România".

„Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună-credință. Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism și se gândesc că acesta este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile deoparte și să nu mai tratăm lucrurile așa cum au fost tratate până acum, prin discriminare, izolare și poziționări de o parte sau de alta.

Din contră, cred că România are nevoie astăzi de o echipă care să slujească statul român și care să redea încrederea cetățenilor, fiindcă, până la urmă, la ei trebuie să ne raportăm”, a mai zis Adrian Veștea.

„Sunt, după știința mea și din ceea ce înțeleg că se întâmplă în acest moment, și parlamentari din USR care vor participa la acest vot”, a mai zis el.