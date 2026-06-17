Bolojan vs Veștea, la șefia PNL. Bogdan Chirieac, scenarii posibile

Ilie Bolojan, premierul interimar (s) și Adrian Veștea, premierul desemnat. Sursa foto: AI

În PNL se conturează o confruntare între Ilie Bolojan și Adrian Veștea pentru conducerea partidului. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat tensiunile și posibilele scenarii politice.

În interiorul PNL, tensiunile escaladează pe fondul unor negocieri și jocuri de putere care vizează atât conducerea partidului, cât și viitorul Guvernului, potrivit ultimelor informații. Ilie Bolojan ar urma să organizeze un Congres Extraordinar chiar în această duminică, unde se va discuta excluderea din partid lui Adrian Veștea și a celor care îl susțin, în timp premierul desemnat ar fi pregătit să intre în competiția pentru șefia PNL.

Bogdan Chirieac: Dacă Veștea reușește să devină prim-ministru, Bolojan va avea mari probleme în a rămâne pe scaun

Situația a fost comentată de analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalistul Dragoș Bistriceanu.

"Dacă Adrian Veștea reușește să devină prim-ministru, atunci Ilie Bolojan va avea mari probleme în a rămâne pe scaun, în a rămâne președintele PNL. Știți cum dispare cohorta din spatele domniei sale, formată din tot felul de inși, dacă ajunge Veștea premier? Imediat dispare!

Dacă Veștea nu va trece în Parlament, atunci imediat va fi exclus. Alături de dânsul vor fi excluși și cei care au votat de partea domniei sale. Ar fi un bun prilej ca Nicușor Dan să-și înființeze alături de ei partidul prezidențial.

Chirieac: Bolojan - liderul mișcării progresiste din România

Domnul Bolojan este ceea ce este. Bolojan este liderul mișcării progresiste din România. Are în spate sprijin extern important, are resurse aproape nelimitate pentru o țară ca România, deci pleacă de la un scor de 10%.

Să vedem dacă planul său va reuși pentru 2028 sau mai devreme. Ei doresc acum să-l suspende pe președintele Dan și toată propaganda e îndreptată în această direcție, astfel încât Bolojan să devină noul președinte al României. Să vedem dacă lucrurile acestea vor izbuti până la capăt.

Deocamdată, Bolojan reușește să blocheze România și să o aducă într-o primejdie copleșitoare. Dacă agențiile de rating ne vor băga în categoria 'junk', așa cum este foarte posibil, vom avea o creștere spectaculoasă a euro în raport cu leul. Euro ar putea să fie 7 sau 8 lei, cu toate consecințele, cu sincope la plata salariilor și pensiilor. Pe lângă toate astea, mediul privat e deja rupt în bucăți de măsurile lui Ilie Bolojan", a explicat Bogdan Chirieac.

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