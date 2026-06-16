Piedone Jr. a fost dat afară din partid

Piedone Jr. a fost dat afară din PUSL

Piedone Jr. a fost dat afară din PUSL.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a fost exclus din PUSL.

„Stimați cetățeni ai Sectorului 5,

De la începutul acestui mandat, singurii mei „colegi de partid” ați fost dumneavoastră! Dezvoltarea acestui sector se face pe stradă, pe șantiere și, mai ales, în mijlocul oamenilor.

​Această excludere dintr-o formațiune politică îmi permite să fiu mai prezent ca niciodată pe stradă, acolo unde oamenii sunt cei mai importanți. Partidul a decis că nu mai are loc de mine? E în regulă. Istoria ne învață că o barcă se scufundă după ce arunci peste bord singurul om care știa să vâslească.

​Rămân același Vlad Popescu Piedone: independent de interese. Ne vedem în continuare pe teren, acolo unde rezultatele se văd cu ochiul liber.

Cu stimă,

Vlad Popescu Piedone

Primarul Sectorului 5

P.S.

​Foștilor colegi le mulțumesc pentru libertatea pe care mi-au acordat-o”, a transmis Piedone Junior.

Au fost mai mulți excluși din partid

Biroul Executiv al Partidului Umanist Social Liberal a adoptat, în ședința statutară din 8 iunie 2026, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, măsura retragerii sprijinului politic și a excluderii din partid a unor aleși locali care nu și-au îndeplinit obligațiile statutare și nu au mai participat la activitatea politică și organizatorică a formațiunii.

Decizia îi vizează pe consilierii generali ai Municipiului București Răzvan Ionuț Nițu, Adrian Botîlcă, Florin-Robert Chițu, Gelu-Ciprian Manole și Ruxandra Antonela Anaiss Nicolaidis, precum și pe consilierii locali ai Sectorului 5 Lucian Diniță, Mihaela Gorneanu, Mircea Horațiu Nicolaidis, Răzvan Cristian Ștefănescu și Felix Mihai Tache.

Măsura a fost adoptată în conformitate cu prevederile Statutului PUSL, în urma analizei activității acestora și a constatării unor încălcări repetate ale obligațiilor statutare, a lipsei de implicare în activitatea partidului și a neparticipării la activitățile și convocările oficiale ale formațiunii. Persoanele vizate au fost convocate oficial pentru a-și prezenta punctul de vedere, însă nu s-au prezentat la întâlnirile stabilite de conducerea partidului, a transmis PUSL.

Daniel Florea, președintele PUSL București, mesaj

„Este o decizie statutară, adoptată în unanimitate, după ce persoanele vizate au ignorat în mod repetat obligațiile asumate și convocările oficiale ale partidului. PUSL București va fi reprezentat doar de oameni care respectă valorile partidului și care lucrează în interesul cetățenilor. Nu ne interesează conflictele, orgoliile și jocurile de culise. Ne interesează construcția unei echipe puternice, credibile și performante pentru București.

Organizația PUSL București se află în plin proces de reconstrucție, iar obiectivul nostru este clar: o echipă unită, fără agende ascunse, și un scor de minimum 10% la următoarele alegeri locale. Stop abuzurilor!”, a declarat Daniel Florea, președintele PUSL București.