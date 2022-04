”Cioloș își face partid”. Dat la o parte de la vârful USR, spune că nu va fi ”TĂTUC”, dar confirmă - cu alte cuvinte- zvonurile

Au loc schimbări importante pe scena politică. După Liviu Dragnea care a anunțat că susține un partid nou, imediat după ieșirea din penitenciar, Viorica Dăncilă a părăsit PSD și a intrat în partidul NOI, pe care acum îl și conduce. De asemenea, să nu uităm că și Ludovic Orban a ales calea unui partid nou, mic, odată ce a pierdut conducerea PNL, în urmă cu aproximativ jumătatea de an, fiind ”detronat” de Florin Cîțu. Toți, foști lideri de mari partide. Acum, și Dacian Cioloș confirmă (printr-o aparentă negare a peiorativului ”tătuc” în politică) că ar putea face parte dintr-o formațiune politică nouă, în care să fie înțeles și în care să existe încredere reciprocă, adică ceea ce i-a lipsit în USR, când a făcut pasul în spate din cauza refuzului de a fi susținut în viziune de către echipa de conducere a partidului. Dacian Cioloș și Dan Barna au creat, prin fuziune, ceea ce astăzi se numește USR. În trecut a fost USR - PLUS, ”PLUS” fiind aportul lui Dacian Cioloș la partid. A fost ales la conducere în defavoarea lui Dan Barna, dar, la fel ca și-n cazul lui Florin Cîțu, președinția nu a durat prea mult, din cauza lipsei unei viziuni politice comune și găsiri unei căi de mijloc pentru buna înțelegere și cooperare în USR.

Acum, USR se află în opoziție, condus interimar. Prin octombrie ar urma să-și aleagă nouă conducere. Până atunci, Dacian Cioloș pare să confirme că va urma să facă parte dintr-o formațiune politică nouă, unde ar urma să se bucure de ceea ce a lipsit pentru a continua drumul alături de USR.

”Eu nu-mi doresc să am ”partidul meu””

”Din toată discuția provocată ieri cu ”Cioloș își face partid”, am reținut în primul rând dificultatea multora de a trece dincolo de mitul ”tătucului” care administrează organizații colective pe persoană fizică. Și, poate, nevoia altora de a avea pe cineva care să le poarte stindardul, de a-și asuma vorbe și fapte în numele lor. Așa cum alții nu concep că pot fi utili și eficienți chiar și atunci când nu mai sunt șefi sau nu controlează direct și nemijlocit o organizație, fie aceasta partid, ONG sau altă formă asociativă. Reflexul acesta de ”partidul meu”, ”ONG-ul meu”, ”guvernul meu” riscă să ne țină conștiințele înlănțuite la peste 30 de ani de la căderea comunismului. Eu nu-mi doresc să am ”partidul meu”. Îmi doresc să pot lucra cu încredere (reciprocă) cu oameni cu care pot împărtăși obiective comune asumate și care să facă efortul de a mă înțelege, așa cum și eu trebuie să fac efortul de a-i înțelege. Cred că această comunitate în care trăim – țara noastră – poate evolua în bine prin acțiunea comună, coordonată, bazată pe încredere cultivată a unor indivizi asumați.” a scris Dacian Cioloș, pe Facebook.

Totul a pornit chiar de la intervenția lui Dacian Cioloș de la Digi24, de marți, unde a spus, întrebat dacă-și face un nou partid că: ”Sunt zvonuri. Agenda mea este alta acum.” schimbând subiectul pe problemele geopolitice, dar și cele din agricultură.

Deschis către politicienii USR care-l susțin

”Dacă sunt colegi din USR care consideră că trebuie organizat un nou partid, care vor să discute de problemele din USR pe care eu le-am pus pe masă încă de când mi-am prezentat demisia din poziția de președinte, da, sunt subiecte care rămân în continuare de actualitate în partid. Atâta vreme cât conducerea partidului nu aduce răspunsuri la aceste probleme, continuă tensiuni, pleacă oameni din partid. Apar tot felul de discuții, de zvonuri.

Mi se pare prea ușor să arunci niște zvonuri și să spui apoi iată, sunt informații, haideți și comentați-le, dar nu vă spun cine a zis treaba asta, care sunt argumentele. Astea sunt lucruri prea serioase. Un partid politic e creat atunci când e o nevoie pe piața politică, el crește în funcție de capacitatea lui de a răspunde la așteptările oamenilor și când nu mai răspunde la așteptările oamenilor slăbește, stagnează și apoi dispare. Aici nu ține de un om sau altul viața unui partid. Tocmai de aceea discuțiile acestea ar trebui să aibă loc.

Nemaifiind în conducerea partidului, am un mandat de europarlamentar, am experiența pe care am acumulat-o în timp, pe care încerc s-o folosesc acum pornind de la agenda oamenilor, pentru că de asta am intrat în politică, nu să comentez tot felul de zvonuri și să fac lucruri pentru oameni. Eu vreau să construiesc. Și câtă vreme am putut face lucrul acesta la conducerea USR, am făcut-o. Când am simțit că nu mai pot s-o fac, am pus pe masă problemele care există în partid de mai multă vreme. Probabil că `vina mea` e că probleme care existau deja prin demisia mea le-am adus în spațiul public. Dar e foarte bine să discutăm problemele, în primul rând, și nu să comentăm zvonuri pe care nu și le asumă nimeni” a mai spus Dacian Cioloș.

