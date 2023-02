Ciolacu, replică după declarațiile lui Iohannis: Românii nu cred că ar ierta plimbatul unora cu chibriturile și sticla de benzină pe lângă guvernare. Nu putem fi pompieri la nesfârșit

„Desemnarea premierului aparține în mod exclusiv președintelui, potrivit Constituției. Acest lucru l-am spus întotdeauna. Însă, de această decizie depinde dacă stabilitatea asigurată de PSD actului de guvernare va continua și ne vom atinge obiectivele sociale și economice sau România va fi aruncată din nou în haosul de dreapta.

Românii și firmele românești așteaptă soluții pentru a trece mai ușor peste criză! Românii nu cred că ar ierta plimbatul unora cu chibriturile și sticla de benzină pe lângă guvernare. Nu putem fi pompieri la nesfârșit! E timpul să ne concentrăm doar pe construit politici publice pentru îmbunătățirea nivelului de trai al românilor!

În privința discuțiilor din spațiul public despre anumite companii care nu plătesc taxa de solidaritate, răspunsul Comisiei Europene este cât se poate de clar: Regulamentul a fost transpus corect și fără nici o modificare! Negociatorul din partea României a fost ministrul Energiei, care pe tot parcursul negocierii Regulamentului nu a cerut niciun punct de vedere Ministerului Finanțelor. Ministerul Finanțelor a pus în aplicare ceea ce a negociat Ministerul Energiei, ba, mai mult, a cerut avizul acestei instituții pe OUG care implementa taxa de solidaritate!”, a transmis Marcel Ciolacu.

Vedeți, mai jos, și declarațiile făcute astăzi de Klaus Iohannis:

Jurnalist: Pentru că ați vorbit de rocadă, se prefigurează ca la această rocadă să fie propus Marcel Ciolacu, președintele PSD, ca premier din partea coaliției. Dumneavoastră veți semna desemnarea președintelui PSD? Și vă întreb asta pentru că de curând a făcut o declarație conform căreia anii dumneavoastră de mandat au fost ani pierduți din cauza ranchiunei.

Președintele României: Câteodată, unii politicieni merg la televizor și îi ia gura pe dinainte, ca să zic așa. Dar nu cred că cineva a uitat sau nu a înțeles că această coaliție a apărut dintr-o nevoie, țara trebuie să fie guvernabilă și țara trebuie să aibă un guvern stabil în aceste vremuri tulburi. Și atunci trebuie să avem puterea interioară să trecem, cu mai multă sau mai puțin lejeritate, peste anumite declarații mărunte și să vedem care este în realitate interesul României. Și atunci când coaliția va decide să facă o schimbare de guvern, se vor prezenta toate părțile interesate, îmi vor prezenta punctele de vedere și, în conformitate cu Constituția, voi lua atunci decizia care mi se va părea cea mai bună pentru România.

Jurnalist: Ați spus mai devreme că veți pune problema, în discuțiile de astăzi din Consiliu, pentru o flexibilizare în ceea ce privește fondurile europene. Vă referiți și la PNRR, și la bugetul, la fondurile de coeziune? Și dacă puteți să ne dați câteva detalii. Ce ar însemna asta? O rediscutare a PNRR, mai multe fonduri poate sau redirecționare spre alte domenii?

Președintele României: Da, asta înseamnă, evident. Au fost decise la vremea respectivă anumite fonduri pentru anumite sectoare. Și Guvernul trebuie să aibă libertatea să reanalizeze, în condițiile în care tot mediul economic s-a schimbat, și să vadă dacă anumite chestiuni trebuie rediscutate. Nu vreau să pun sub semnul întrebării toate fondurile de coeziune și tot PNRR. Asta ar fi eronat, dar sunt puncte care, cu siguranță, vor trebui clarificate și rediscutate și aștept deschidere din partea Comisiei pentru această discuție, atunci când, sigur, Guvernul o va cere. Nu eu discut cu Comisia sectorial ce anume fonduri se pun dintr-o parte în alta.

Dar știu că există preocupări, și dumneavoastră i-ați văzut pe miniștri la televizor și în alte circumstanțe solicitând posibilitatea de a realoca anumite fonduri. Sigur, acestea trebuie analizate, Premierul trebuie să ia o decizie care se duce la Comisie și care nu. Dar dacă se ia o decizie să se ceară o discutare, o flexibilizare, e legitimă așteptarea să existe deschidere la Comisie.

Jurnalist: Voiam să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre această situație creată cu OMV, cu plata taxei de solidaritate. Cine a greșit? Guvernul? Este vorba despre o incompetență a Guvernului, o scăpare? PSD a greșit? PNL? Pentru că sunt acuze din partea celor două partide. Cum vedeți dumneavostră acestă situație creată, va plăti OMV acea taxă?

Președintele României: Dacă va plăti sau nu o să vă spună, cu siguranță, cei care au făcut normativul, adică Ministerul Finanțelor. Am fost puțin surprins când m-am informat, după aprobare, cum s-a discutat această chestiune și am aflat că, de exemplu, Ministerul Energiei nu a fost cooptat în discuție. Deci chestiunea s-a discutat la nivel de Finanțe, ceea ce este, în principiu, în regulă, fiindcă vorbim despre o taxă sau un impozit, cum doriți, dar am fost informat că se lucrează la acesta.

Solicitarea mea a fost una singură, ca acest act să fie legal și clar. Adică să nu încalce nicio directivă și nicio lege în vigoare în România și să fie atât de clar încât să nu apară discuții dacă este sau nu este. Rezultatul îl vedem cu toții la televizor, „toată ziua bună ziua” se discută dacă este sau nu este.

Cred că cei care au lucrat pe document trebuie să clarifice. Nu-i nimic pierdut, dar aruncarea vinei dintr-o curte politică în altă curte politică pot să vă spun sigur că nu rezolvă problema.

