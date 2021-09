Ciolacu crede că școlile se vor închide imediat după 13 septembrie 2021. Rareș Bogdan spune că nu va fi așa

Marcel Ciolacu, președintele PSD, l-a întrebat pe Rareș Bogdan ce plan are PNL pentru școli: vor fi deschise pe 13 septembrie, dar în cât timp vor fi închise din cauza pandemiei?

”Apropo, cu școlile ce faceți? Mă bucur că avem concerte la Cluj, aveți și congres de 5000 de oameni, dar bine că nu avem voie sa facem mitinguri... Ce facem cu valul 4 pentru că Sorin Cîmpeanu a spus că este posibil să închidem școlile iar? La Berlin se vorbește de închiderea școlilor? Orban le-a ținut închise un an. Oamenii nu or să știe câte rechizite cumpără pentru copii. Cumpără până la vacanță sau pentru două săptămâni? Lăsați-mă cu poveștile! Ați închis școlile închise un an. Ne pregătim de închis școlile”, a zis Marcel Ciolacu la B1 TV, în emisiunea lui Silviu Mănăstire.

”Cîmpeanu o să explice. Este un bun comunicator, unul dintre cei mai deschiși miniștri și vă poate explica orice. Nu va închide nimeni școlile. Nu s-a anunțat așa ceva”, a răspuns Rareș Bogdan.

”Nu am treabă cu Sorin Cîmpeanu, puneți pe cine vreți, nepoate, ciocli, dar știți cine e vicepremier cu sănătatea? Barna pe care îl așteptați la guvernare. Vreți să îmi aduc aminte cum ați pitit morții și apoi i-ați numărat ca pe oi? Așa s-a întamplat, Vlad Voiculescu a zis că s-au pitit morții în statistică și am raportat, în fiecare zi, o sută în plus. Vă spun ce se întâmplă în România în momentul ăsta. Care sunt specialiștii voștri, că mi-au scăpat, după doi ani de pandemie? Eu vi-i spun pe ai mei: Rafila și Cercel. Spuneți-mi doi în afară de Arafat!”, a mai zis Marcel Ciolacu.

”O să vină banii din Europa”, a conchis Rareș Bogdan, europarlamentar PNL.