Cercul din jurul lui Călin Georgescu a mințit, la fel și el în interviul pentru Alex Jones. Adevărul despre așa-zisa depunere a candidaturii la prezidențiale- DOVADA FOTO

Călin Georgescu să-și depună candidatura la alegerile prezidențiale 2025 când a fost ridicat din trafic de anchetatori?

În primul rând, nu a fost ridicat din trafic, ci a fost preluat de polițiști când a ieșit dintr-o clinică de recuperare, acolo unde s-a prezentat și astăzi, pentru scurt timp.

Totul se întâmpla în 26 februarie, ziua în care au avut loc percheziții acasă la apropiatul său, Horațiu Potra. În aceeași zi, Călin Georgescu a fost pus sub acuzare pentru șase infracțiuni deosebit de grave, unele pedepsite cu până la 25 de ani de închisoare. Un adevărat arsenal militar a fost găsit la gruparea lui Horațiu Potra și milioane de dolari.

Acum, informația conform căreia Călin Georgescu era gata-gata să-și depună candidatura la alegerile prezidențiale din mai 2025 este falsă. În primul rând, nu a existat și nu există nicio programare la Biroul Electoral Central, conform confirmărilor primite de DCNews.

În lege, nu există data de la care pot fi depuse candidaturile la alegerile prezidențiale 2025, dar, conform surselor consultate de DCNews, depunerile de candidaturi se puteau face începând din data de 26 februarie, odată cu publicarea deciziei nr. 2D/26.02.2025, care stabilește ”documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți în vederea înregistrării candidaturilor și a semnelor electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2025”.

Ordinea de zi a Biroului Electoral Central, în care s-a luat decizia de mai sus, a început la ora 13:00. Deci, cel puțin până la ora 13:00, nu mai zicem cel puțin până după ce s-a încheiat ședința și s-a publicat decizia, Călin Georgescu nu avea niciun act pentru a-și depune candidatura, niciun document, așa cum sunt expuse prin decizia mai sus amintită a BEC, dovedită și prin captura foto de mai jos:

Călin Georgescu a fost preluat de polițiști și dus la ÎCCJ înainte de ora 13:00, deci înainte de ședința care stabilea ce documente îi sunt necesare pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai.

Mai mult, deși nu este scris în lege, Călin Georgescu și echipa lui, nefiind la prima depunere de candidatură, știu că există o cutumă a programării depunerii candidaturii la BEC. Sursele consultate de DCNews arată că nu a existat și, până la ora publicării acestei știri, nu există nicio programare a vreunui candidat în vederea depunerii candidaturii.

În primul interviu după punerea sub acuzare, acordat controversatului Alex Jones, Călin Georgescu continuă această minciună, poziționându-se drept o victimă a sistemului din România, care, chipurile, l-a împiedicat pe el să-și semneze dosarul de candidatură la alegerile prezidențiale. Iată ce a spus: ”Eram în trafic pentru următoarea întâlnire. Apropo, eram chiar în drum spre semnarea dosarului pentru depunerea candidaturii la noile alegerile prezidențiale. În următoarele 5 minute, polițiștii, procurorii, toate forțele de ordine, m-au înconjurat, au oprit mașina, au verificat șoferul și apoi au venit la mine și mi-au spus că au un ordin judecătoresc prin care sunt reținut și trebuie să îi însoțesc. Le-am răspuns că este o execuție, ei au spus că „da”, moment în care le-am spus că nu răspund la absolut nimic înainte să mă consult cu avocatul. Am vorbit cu avocatul meu, mi-a spus să merg cu ei și că va veni imediat și el. Așa că m-au băgat în mașina lor, am lăsat mașina mea acolo, iar cu autoturismul autorităților am plecat la parchet, unde am petrecut aproape 5-6 ore. Cel mai interesant este că atunci când am ajuns acolo erau foarte mulți jurnaliști și câțiva români. Iar când eram în birou în discuții se auzea mulțimea, erau probabil sute, care au venit imediat la Parchet”.

