Cele două legi prin care partidele mari și-au prezervat puterea. Informație din interior: Nu mi-am dat seama la început. De aici pleacă tot - VIDEO

”Nu mi-am dat seama la început, mai târziu mi-am dat seama. Partidele politice și-au prezervat puterea prin două legi. Prima este cea a alegerii primarilor într-un singur tur. A doua lege este cea cu subvenția partidelor politice. Un partid aflat la putere, cu 93% dintre primari, mi-e greu să cred că poate fi mișcat din loc. Nu există nicio presiune asupra lui. Gradul de înlocuire a primarilor e undeva la 3 - 4%. Nu există nicio presiune, decât atunci când are două tururi de scrutin, atunci trebuie să ia 50% + 1. Sunt primari aleși cu 10% din totalul populației. Categoric, când primarul va simți că are două tururi de scrutin, va fi mult mai atent și la ce face în mandatul de patru ani, dar și la relația lui cu cetățenii. De aici pleacă tot. Un partid care are foarte mulți primari, are stabilitate și este greu să-l detronezi. El rămâne pe poziție, va avea parlamentari mai mulți, alte condiții. Va fi mult mai stabil. A doua lege, finanțarea. Anul trecut PSD și PNL au luat 85% din subvenția dată partidelor, conform legii. Care competiție să fie egală?” a spus Marian Petrache, liberal cu experiență, în interviul acordat analistului politic Bogdan Chirieac, la DCNews și DCNewsTV.

Sistemul de subvenție dat partidelor este, în România, ca-n majoritatea statelor civilizate, pentru a împiedica căratul de sacoșe cu bani la partidele politice, a subliniat Bogdan Chirieac, confirmat de Marian Petrache. Analistul politic a venit cu contra-argumentul Călin Georgescu, care, deși nu a avut vreo subvenție, s-a clasat pe primul loc la alegerile prezidențiale din 2024, turul întâi. ”Asta ar trebui să ne dea de gândit asupra relației între cetățenii României și actualul establishment politic. Simțiți că a înțeles cineva ceva?” spune liberalul. Bogdan Chirieac admite diferența foarte mare între dezvoltarea societății și statul putret: ”Dvs. spuneți că, fundamental, vina pentru statul putred este nereformarea partidelor politic?”. ”Categoric, da” răspunde Petrache.

Discuția a continuat în emisiunea DCNEWS, în sistem live, despre partidele care au încercat să zguduie scena politică:

