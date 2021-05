Ce are USR-PLUS și nu au PNL și PSD. Chirieac: Sub nicio formă!

”Senzația mea este că partidul acesta nou, progresist, USR PLUS are imunitate în fața justiției, altfel nu pot să explic o mulțime de alte lucruri, imunitate pe care nici PSD și nici PNL nu o au și foarte bine că nu o au, că justiția ar trebui să fie egală pentru toți. Din nefericire, în România nu este. Nu avem de ce să ne mândrim cu justiția din România sub nicio formă. Dar această formațiune politică, întărită, dorită, ținând seama că partidele clasice nu au fost performante în ultimii 30 de ani, are de undeva vânt din pupă și știți foarte bine, nu am văzut cazuri, au fost flagrante, sunt câteva pomenite, dar sunt cele date în presă. Sunt nenumărate relatări în presă cu afaceri îngrozitoare de corupție, bănuite, nu se știe foarte sigur, că presa nu are de unde să știe sigur, doar să relateze fiecare după cât poate mai obiectiv, dar nu am văzut deloc anchete răsunătoare în această zonă și credeți-mă, e cazul de așa ceva”, a explicat analistul politic Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.