La câte grade stau politicienii în Parlamentul European

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a spus că în Parlamentul European sunt doar 17-18 grade Celsius.

„Spre o noua zi de munca la Strasbourg, in Parlamentul European. A nins azi noapte s ninge in continuare in Alsacia, e zapada inghetata pe strazi, iar in cladirea Parlamentului European sunt 17-18C, cam frig pentru mine, ne incalzim insa cu idei”, a scris Rareș Bogdan pe Instagram.

În Bruxelles era mai frig decât în București. Miercuri, 14 decembrie 2022, în Bruxelles, maxima zilei era... 0 grade, iar minima era -7. În București, maxima zilei era de 4 grade, iar minima era -2 grade.

Câte grade ar trebui să fie în casă în România pentru a ne simți confortabil

Toată lumea are o idee diferită despre temperatura ideală în locuința proprie în casă. Cei mai mulți spun că cea perfectă este undeva în jurul valorilor de 20-25 grade Celsius. Dar temperatura ideală variază în funcție de sezon și de zona în care este situată casa.

În timpul iernii, temperatura ideală în casă este de 21 grade Celsius. Vara, oamenii aleg să-și păstreze camerele mai reci, undeva la circa 20 grade Celsius.

„Vin în faţa dumneavoastră după ce Austria a dat un vot împotriva Europei.

Acest vot a umilit România și ține ostatici milioane de români.

Votul Austriei sfidează articolul 2 al Tratatului UE, care spune că statul de drept este o valoare fundamentală. Ungaria are banii blocați din cauza încălcării statului de drept. Austria nu. Încă nu, deşi cancelarul Nehammer are o atitudine iliberală pronunţată şi rasistă.

Votul Austriei sfidează articolul 21 al Tratatului de Funcționare UE, referitor la libera circulație, plus alte 20 de acte normative”.

Potrivit acestor acte normative, România are dreptul să i se ridice controalele la frontieră dacă respectă acquisul Schengen. România a trecut de toate evaluările, a fost ridicat și MCV, au fost vizite suplimentare de evaluare, 22 de experţi din 12 ţări UE şi reprezentanţi Frontex şi Comisie plus 10 experţi olandezi suplimentar.

