Bologa și Kovesi au discutat despre extinderea cooperării

Potrivit unui comunicat al DNA, Crin Bologa, alături de alţi membri ai conducerii instituţiei, s-a întâlnit marţi după-amiază cu Laura Codruţa Kovesi, aflată într-o vizită oficială în România, alături de alţi reprezentanţi ai EPPO. DNA precizează că reprezentanţii Parchetului European au remarcat sprijinul acordat de DNA în operaţionalizarea şi eficientizarea structurii de suport a procurorilor delegaţi europeni din România.

Prin lege, DNA a fost desemnată să asigure sprijin Parchetului European în ceea ce priveşte infrastructura, personalul auxiliar, ofiţeri de poliţie şi specialişti, precum şi suport logistic. 'Discuţiile au vizat, de asemenea, îmbunătăţirea şi extinderea cooperării interinstituţionale în domeniile în care DNA şi Parchetul European au competenţă partajată şi anume combaterea corupţiei transfrontaliere şi a fraudei cu fonduri europene', se menţionează în comunicatul citat.

Vezi și:

Kovesi ar putea investiga şi încălcarea sancţiunilor împotriva Rusiei. Bruxellesul propune extinderea competenţelor Parchetului european

Comisarul european pentru justiţie, Didier Reynders, le-a propus joi statelor UE extinderea competenţelor Parchetului European (EPPO), astfel încât această instituţie să se ocupe şi de cazurile de eludare a sancţiunilor impuse de UE unor persoane şi entităţi, relatează agenţia EFE.

În primul rând, mă gândesc la încălcarea măsurilor restrictive ale UE sau la sancţiunile în urma agresiunii (Rusiei) în Ucraina, a declarat comisarul european la o conferinţă de presă ulterioară reuniunii miniştrilor europeni ai justiţiei desfăşurate la Luxemburg şi unde el a venit cu această propunere.



Consiliul UE, ce reuneşte statele membre, are în vedere să extindă pe 24 octombrie lista delictelor europene, pentru a include şi eludarea măsurilor restrictive. În continuare, Comisia Europeană va putea propune o directivă asupra definiţiilor armonizate şi sancţiunilor minime, pe care Parlamentul şi Consiliul le vor dezbate în procedură legislativă ordinară.



Obiectivul este de a face mai eficiente sancţiunile împotriva Rusiei, iar, după ce acţiuni de încălcare a acestora vor intra în sfera delictelor europene, va fi posibilă extinderea competenţelor EPPO de a le investiga, a explicat comisarul Reynders.



El a mai menţionat că majoritatea miniştrilor europeni ai justiţiei s-au exprimat favorabil asupra propunerii sale, la reuniunea de joi sau în contacte anterioare, dar pentru decizia de extinderea efectivă a competenţelor EPPO este necesară unanimitatea.



Parchetul european deja are competenţe care îi permit să acţioneze în unele cazuri de încălcare a sancţiunilor. Trebuie să mergem mai departe? Pur şi simplu, am pus întrebarea, a mai spus comisarul european. Citește mai multe AICI.

