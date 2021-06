Boc are un motiv personal pentru care îl susține pe Cîțu

Primarul Clujului, Emil Boc, a dezvăluit că are un motiv personal pentru care îl susține pe Cîțu în lupta pentru șefia PNL.

La conferință de presă susținută de premierul Florin Cîțu, vineri, la sediul Consiliului Județean Maramureș, Baia Mare, Emil Boc a declarat că îl susține pentru șefia PNL 'dintr-un motiv particular, egoist, care ține de familia mea, de fetele mele.'

'Vreau ca ele să trăiască în România. Se apropie de sfârșitul ciclului universitar și îmi doresc ca viitorul lor să fie aici, în țara asta.', a subliniat Emil Boc.

Primarul Clujului a amintit că 'sunt patru milioane de români în afara țării' și a întrebat, retoric, 'Cum îi aducem pe cei care au plecat acasă?' și 'Cum îi împiedicăm pe cei care astăzi stau pe un picior să treacă granița pentru a munci în Uniunea Europeană?'.

'Asta nu se poate face decât printr-o politică liberală. Nu se poate face decât printr-o orientare care să pună accent pe producere de prosperitate de bogății, ca să ai după aceea ce să împarți, să ai calitatea vieții, să aduci locuri de muncă, educație, sănătate mai bună.', a mai spus Emil Boc.

În continuare, edilul Emil Boc, unul dintre cei mai puternici din PNL, a declarat că acest lucru poate fi făcut de partidul cel mai important aflat la guvernare.

'Cine este omul din acel partid care poate da o direcție și partidului și țării? Am spus-o cu sinceritate nu de acum, nu de ieri! Este actualul premier al României, care are viziune, are capacitate, înțelege lucrurile, este un liberal pur sânge.', a adăugat Boc.

Despre Cîțu, Boc a mai spus că este 'omul pentru care producerea de prosperitate pentru toți românii este regula și care poate, prin politicile pe care le susține, să ne dea acea Românie liberală capabilă să aibă prosperitate acasă pentru toți. Prin asta îi vom avea acasă și pe cei care s-au gândit să plece, îi vom aduce și pe ceilalți acasă.'

Orban, săgeți către Cîțu: Eu deja am adus un suflu nou în PNL

Ludovic Orban a răspuns susținătorilor lui Florin Cîțu care spun că partidul are nevoie de o schimbare. Președintele PNL a prezentat o serie de nume și a spus că el a adus un suflu nou în partid.

„Eu deja am adus un suflu nou în PNL. Față de momentul în care am fost ales președinte, au apărut multe fețe noi, de la Siegfried Mureșan, până la Cristi Băcanu sau Violeta Alexandru. Am susținut foarte mulți tineri, uitati-vă la grupul parlamentar din Camera Deputaților”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

Vicepreședintele PNL Florin Roman a fost cel care a lansat ideea conform căreia PNL are nevoie de un suflu nou.„Lucrurile sunt simple: până și retrograzii din PSD s-au lepădat de Nastase și Dragnea. Iar PNL are nevoie de un suflu nou în 2024”, a spus Roman, care astfel s-a poziționat în tabăra lui Cîțu, scrie Mediafax.

Cîțu și-a anunțat candidatura: PNL are nevoie de un suflu nou

Duminică, 30 mai, premierul Florin Cîțu a anunțat, înainte de începerea Consiliului Național al PNL, că a decis să candideze la șefia partidului. Până atunci, Ludovic Orban era singurul candidat anunțat.

„Fac acest anunț important pentru partid, România și pentru mine. Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția PNL. Le mulțumesc celor care au crezut în mine. În octombrie 2016 am hotărât să intru în politică. Liberal convins, singura variantă pentru mine a fost PNL.”, a declarat Florin Cîțu.

El a precizat a intrat în competiția pentru șefia PNL pentru că partidul are nevoie de un suflu nou. Cîțu i-a chemat toți liberalii alături de el și le-a promis că se va asigura că PNL va fi opt ani la guvernare. „Voi câștiga, nu există altă variantă”, a mai declarat Cîțu, despre competiția cu Ludovic Orban.