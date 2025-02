Badea, opinie la rece despre freneticii admiratori ai lui Iohannis

"Aș dori să vă exprim niște gânduri în legătură cu demisia domnului Iohannis. E nenorocire, pur și simplu peste tot e nenorocire. Adică, e un urlet generalizat de bucurie că a demisionat președintele Iohannis în toată presa (...). Toți oamenii politici exultă. Bravo, super tare, bravo... Eu vă spun ceva: cei mai mulți (și oameni care nu sunt persoane publice ori, dintre persoanele publice, jurnaliști sau politicieni) sunt foști susținători frenetici ai lui Klaus Iohannis.

Și mie asta mi se pare dezgustător. Nu din punct de vedere moral, ci din punct de vedere intelectual. Deci, cei mai mulți care acum exultă și scandează la adresa domnului Werner sunt foști mega-susținători ai domniei sale, care erau la fel de frenetici, la fel de exaltați, pe vremea când îl susțineau. Și asta mie mi se pare dezgustător, din punct de vedere măcar intelectual, că nu mă refer de punct de vedere moral", spune Mircea Badea.

"Ca să o exprim mai plastic și mai direct: părem cretini. Deci felul în care ne bucurăm unanim (sau aproape unanim, ca să o zic așa, cu o măsură de precauție) de demisia, de plecarea, de căderea lui Klaus Werner Iohannis, ne face, în opinia mea, să părem cretini. Nu pe fiecare dintre noi, care suntem super deștepți, super intelectuali, absolut minunați, persoane minunate. Când tragem linia, părem cretini.

Domnul Klaus Werner Iohannis a spus, acum vreo săptămână, când era relaxat, că nu are ce dovezi să mai aducă - și așa și e. Sunt doar alea, aia e tot cu privire la anularea alegerilor. Deci era pe relaxare, nu își punea problema demisiei acum o săptămână (...). Eu nu l-am votat pe Werner niciodată", adaugă acesta.

"Mi-am luat mega-înjurături"

Badea compară acest tipar cu cel din perioada lui Traian Băsescu, evidențiind că, după 20 de ani de adulație urmată de dispreț, românii par incapabili să învețe din greșelile trecutului. În opinia sa, acest ciclu de idolatrizare și repudiere face ca societatea să pară, per ansamblu, lipsită de discernământ.

"Eu am vorbit, pe vremea lui Băsescu, despre Băsescu. Timp de zece ani mi-am luat mega-înjurături de la frenetici pro-Băsescu, care credeau că el se luptă, nu știu, cu rușii (în mintea lor se lupta chiar cu rușii, la vremea respectivă), cu mogulii, cu corupția, cu comuniștii... în sfârșit, așa credeau ei. S-a dovedit, istoricește vorbind, că am avut dreptate în absolut tot ce am spus despre Traian Băsescu.

La fel, mi-am luat mega-înjurături de la cohorte de frenetici care credeau în niște fantasmagorii, dar credeau în ele absolut dedicat, în legătură cu Traian Băsescu. După care ei îl înjurau teribil pe Traian Băsescu, după ce mă înjuraseră pe mine și pe alții ca mine (nu mulți, desigur), care vorbeam pe bune despre Traian Băsescu. La fel s-a întâmplat cu Iohannis.

Întotdeauna am vorbit despre Iohannis realist, zic eu (eu și cu alții ca mine, puțini) (...). Mamă, ce înjurături, ce nenorociri: că pesedist, că comunist, că corupții, că penalii, că ăsta și toate acele clișee (...).

Acum, urlete, răgete de bucurie din partea lor că ăla pe care l-au pupat, l-au slăvit, l-au votat, l-au divinizat... a plecat. Ori, stimați cetățeni, după 10 ani cu Băsescu și 10 ani cu Iohannis, în care s-a întâmplat multă frenezie, adulație, militantism pro-respectivele personaje, și finalul este întotdeauna cu stropi și cu noroi și cu urlete de satisfacție că se cară... ne face să părem cretini. Cu toată dragostea vă spun. 20 de ani din viața noastră s-au întâmplat în acest fel. Și concluzia mea este că părem cretini. Asta nu e neapărat de rău. Poate fi o chestie bună", a mai adăugat acesta.

