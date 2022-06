De ce? Pentru că membrilor AUR le-a fost luat „obiectul muncii”. Adică odată ce au fost eliminate restricțiile anti-mască, au devenit irelevanți. Sociologul Alfred Bulai și jurnalistul Val Vâlcu au vorbit despre acest subiect la emisiunea „Nod în papură” de pe DC News și DC News TV.

„Au construit pe o singură chestiune. Au profitat că au fost aproape singuri cu ideea în lupta pentru drepturi și împotriva restricțiilor. Și uite că au dispărut restricțiile și au rămas așa, fără nimic”, a zis sociologul Alfred Bulai.

Jurnalistul Val Vâlcu a continuat: „Știi care este fenomenul? Vulpea și puricii. Dacă moare vulpea, mor și puricii. Dacă ai o singură temă de care te agăți, așa pățești”.

Răspunsul integral este la minutul 38

VEZI ȘI: Cum a distrus Dragnea USR-ul. Astăzi se dezintegrează bucată cu bucată

USR se dezintegrează.

Europarlamentarul Dacian Cioloş şi-a anunţat, recent, plecarea din USR, informând că se alătura unui nou proiect politic.



Fostul preşedinte al USR a precizat, într-o postare pe Facebook, că în Partidul REPER i se vor alătura europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Alin Mituţa şi Dragoş Tudorache.

Sociologul Alfred Bulai a vorbit despre căderea USR. Dezastrul pentru USR a început odată cu arestarea lui Liviu Dragnea.

„USR a fost un proiect al unora de a face o dulce prietenie, de a construi marea înfrățire între popoare - poporul Plus și poporul USR, fără ca cei de la USR să știe foarte exact chestiunea asta și să fie de acord. Li s-a vândut ideea că, la pachet, vor conduce România, vor da președintele, vor avea majoritatea absolută. O bună perioadă de timp, pentru ei a fost credibil acest plan, de aceea au și acceptat să se unească. În 2019 au ajuns la vârful lor de formă cu lupta împotriva PSD și mesaje de genul „Dragnea să fie spânzurat!” etc. Au fost aproape, ca procente, de celelalte două partide - PSD și PNL. După care a urmat dezastrul pentru ei.

Arestarea lui Dragnea, victoria lor masivă împotriva corupției, a făcut ca tocmai ei să fie principala victimă. Ușor-ușor au rămas vioara a doua. PNL a recâștigat teren, apoi a urmat iar dezastrul. Părintele lor spiritual - Klaus Iohannis - s-a dezis de ei”, a spus profesorul Alfred Bulai.

Despre REPER

"Noul proiect politic REPER este încărcat de viziunea că există un public în România care preţuieşte moderaţia, care are nevoie de soluţii, care are nevoie de oameni şi proiecte, care este gata să depăşească starea de conflict permanentă şi dispus să asculte înainte de a propune direcţii şi soluţii. Am crezut mereu că cine seamănă vânt culege furtună şi poate că formaţia mea de agronom m-a educat să am răbdare şi să cultiv în loc de a distruge. Politic poate părea un pariu, dar viaţa nu e doar politică, ci o cursă lungă în care răbdarea şi puterea de a lupta sunt mai importante decât conflictul şi frica de irelevanţă", a scris Cioloş.



El a adăugat că îşi doreşte să construiască proiecte şi să deschidă scena politică pentru cei care vor să participe la viaţa societăţii, "fără teama" că se vor alătura oameni noi şi dornici de muncă.



Totodată, Dacian Cioloş le-a mulţumit colegilor din USR pentru energia pe care au pus-o "în slujba unor idealuri curate şi corecte", transmiţându-le mult succes, cu convingerea că "mai devreme sau mai târziu" se vor reîntâlni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News