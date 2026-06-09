Ancheta în cazul medicului ucis și incendiat de menajeră se extinde: Încă două persoane, arestate

Noi detalii din ancheta medicului ucis de menajeră în București. Colaj DCNews

Doi presupuşi complici ai femeii acuzate că l-a ucis şi incendiat pe medicul Cristian Staicu au fost arestaţi, respectiv plasaţi în arest la domiciliu, fiind suspectaţi că au ascuns şi valorificat bunuri furate din locuinţa victimei.

Judecătorii au emis mandate de arestare pe numele unui bărbat şi a unei femei, acuzaţi că au ajutat-o pe menajera care l-a ucis şi l-a incendiat pe Cristian Staicu, medicul în vârstă de 72 de ani din Capitală, să vândă mai multe bunuri furate de la victimă, printre care ceasuri şi bijuterii.

Amintim că la începutul lunii aprilie, o femeie în vârstă de 39 de ani, principalul suspect al crimei, a fost arestată preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de omor, distrugere şi furt calificat, victimă fiind un medic.

Anchetatorii au stabilit că, în seara zilei de 31 martie, în jurul orei 21:00, aflându-se în locuinţa medicului, femeia ar fi folosit un cuţit pentru a-l înjunghia în mai multe zone ale corpului, provocându-i multiple plăgi, inclusiv o plagă toracică anterioară care i-a afectat inima. Ulterior, aceasta ar fi sustras telefonul victimei şi, folosind substanţe şi materiale inflamabile, ar fi incendiat apartamentul înainte de a părăsi locul faptei.

Detalii din anchetă

Conform unor surse judiciare, femeia este o fostă prostituată, angajată ca menajeră de către medic. Mai mult, se pare că ea îi oferea medicului şi servicii sexuale contra cost. După săvârşirea crimei, femeia a sustras un telefon mobil din apartament şi mai multe bunuri de valoare (ceasuri şi bijuterii), bunuri pe care le-a înmânat unui bărbat în vederea valorificării.

Ulterior, anchetatorii au aflat că femeia închiriase în trecut de la bărbatul respectiv un imobil, unde a practicat prostituţia.

La rândul lui, bărbatul a dus ceasurile şi bijuteriile la o fostă concubină, pe care a rugat-o să le vândă, după care el a plecat în Italia.

Fosta concubină a reuşit să amaneteze o parte din bunuri, moment în care anchetatorii au reuşit să refacă traseul obiectelor furate şi să-i prindă pe cei doi.

Mai mult, procurorii l-au convins pe bărbat să se întoarcă din Italia. A fost reţinut şi apoi arestat preventiv, în timp ce fosta concubină a fost plasată în arest la domiciliu. Acuzaţia adusă celor doi este de tăinuire, în legătură cu primirea, păstrarea şi valorificarea unor bunuri sustrase din locuinţa victimei.

Ceasuri şi bijuterii furate, amanetate după omor

„În seara zilei de 31.03.2026, imediat după săvârşirea faptei, inculpata cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de omor s-a deplasat la locuinţa inculpatului (un bărbat în vârstă de 46 de ani) pentru a lăsa în păstrare bunurile sustrase din locuinţa victimei. Inculpatul a primit telefonul mobil al victimei, precum şi ceasuri şi bijuterii din aur sustrase în aceeaşi împrejurare, cunoscând provenienţa acestora, iar ulterior a remis o parte dintre bunuri fostei sale concubine, în scopul valorificării. Ulterior, inculpatul a părăsit ţara, continuând să coordoneze valorificarea bunurilor, urmărind inclusiv expedierea acestora în străinătate (...) În perioada 31.03-22.05.2026, în baza înţelegerii avute cu fostul său concubin privind valorificarea bunurilor, inculpata (o femeie în vârstă de 49 de ani) a primit de la acesta ceasuri şi bijuterii din aur sustrase din locuinţa victimei, cunoscând provenienţa acestora, pe care le-a valorificat în parte. Rolul său în valorificarea bunurilor a continuat inclusiv după plecarea din ţară a celuilalt inculpat, la solicitarea expresă a acestuia”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la locuinţele ambilor inculpaţi au fost identificate numeroase obiecte provenind din locuinţa victimei. Astfel, la imobilul femeii au fost găsite 16 ceasuri bărbăteşti şi mai multe contracte de amanet având ca obiect ceasuri şi bijuterii, încheiate ulterior datei de 31.03.2026 (data comiterii omorului), o parte dintre bijuteriile sustrase fiind deja amanetate. La locuinţa inculpatului au fost găsite un ceas şi telefonul mobil aparţinând victimei.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Omoruri, notează Agerpres.