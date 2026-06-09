Alertă de securitate la Londra: O cameră ascunsă a fost descoperită într-o clădire guvernamentală

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În plafonul unei clădiri guvernamentale din Regatul Unit a fost găsită o cameră ascunsă.

O cameră ascunsă a fost descoperită în plafonul unei clădiri guvernamentale din Regatul Unit, informează marţi dpa, potrivit Agerpres.

Dispozitivul electronic a fost găsit în complexul Westminster din Londra, unde îşi au sediile Ministerul de Interne şi Ministerul Locuinţelor, Comunităţilor şi Administraţiei Locale (MHCLG).

Descoperirea a fost făcută în ultimele două luni, iar serviciile de securitate au fost informate, a relatat The i Paper.

Dispozitivul ar fi fost găsit într-o zonă comună a clădirii şi nu în birourile ministeriale.

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Camera ascunsă, descoperită în sediul unor instituții-cheie din Regatul Unit

Complexul de pe strada Marsham este sediul central al Ministerului de Interne, responsabil pentru poliţie şi securitate naţională, şi al MHCLG, care a luat decizii referitoare la autorizaţia de construire a noii ambasade a Chinei din Londra.

Nu există niciun indiciu că agenţi ruşi sau chinezi ar fi responsabili pentru plasarea acestui dispozitiv, se arată în raport.

"Acesta este un incident grav care necesită o anchetă urgentă. Descoperirea unei camere ascunse în interiorul unei clădiri în care se află sediul Ministerului de Interne şi alte departamente ridică semne de întrebare cu privire la securitatea departamentelor guvernamentale şi a celor care încearcă să le submineze", a declarat Alex Burghart, deputat în parlamentul Regatului Unit, pentru The i Paper.