Adrian Veştea, primul mesaj după ce votul pentru Guvern a fost amânat

Premierul desemnat Adrian Veştea / Foto: Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veştea a transmis primul mesaj după ce votul pentru Guvernul său a fost amânat pentru săptămâna viitoare.

Joi, 18 iunie, Adrian Veştea era aşteptat să depună în Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, votul a fost amânat pentru săptămâna următoare.

"Seriozitatea și echilibrul sunt principiile care trebuie să ne ghideze în această perioadă.

Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai al românilor și restabilirea echilibrului bugetar.

Premierul desemnat anunţă continuarea dialogului cu partidele

Înțeleg așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică. Românii își doresc soluții și rezultate. Însă discutăm despre viitorul Guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României.

Îmi asum continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale.

Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție sau de grabă. Cu seriozitate și echilibru - valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului", a scris Adrian Veştea pe Facebook.