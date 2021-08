Accident cu o motocicletă la Sinaia. O adolescentă de 13 ani a fost rănită

O fată de 13 ani, pasageră pe o motocicletă, a fost rănită, duminică, în urma unui accident produs în localitatea Sinaia, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, conform Agerpres.



Fata a fost transportată la CPU Sinaia, urmând a fi preluată de un elicopter SMURD din spital. Potrivit poliţiştilor care s-au deplasat la faţa locului, conducătorul motocicletei a fost depistat cu o alcoolemie de 0,04 mg/l în aerul expirat.

Un miliardar grec a lovit un motociclist

Reamintim că un șofer grec a fost arestat în România după ce a lovit mortal cu mașina un motociclist. Accidentul s-a petrecut în Bulgaria, iar grecul a fugit de la locul accidentului, încercând ulterior să-și repare mașina chiar lângă Capitală, în Ilfov. Acesta a fost prins într-un imobil din Măgurele. Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, are rezidență în țara noastră și a încercat să convingă angajații de la service să-i repare mașina fără autorizație.

Magistrații de la Curtea de Apel București au decis să nu îl extrădeze pe miliardarul grec care a accidentat mortal un motociclist în Bulgaria și a venit apoi în România pentru a-și repara mașina, transmite Realitatea Plus. Întrebat de jurnaliști dacă este adevărat că a fugit de la locul accidentului din Bulgaria, unde a lovit mortal un bărbat aflat pe motocicletă, miliardarul grec a negat informația. El a evitat să ofere alte informații.

În urmă cu câteva zile bărbatul a fost plasat sub control judiciar. Instanța a luat în considerare faptul că bărbatul nu a avut până acum probleme cu legea, este un om de afaceri cunoscut și are vârsta înaintată: 68 de ani. El va trebui să meargă regulat la poliție și nu are voie să părăsească țara.

Statistici despre viteza excesivă

Viteza excesivă este unul dintre principalii factori ai accidentelor mortale de pe şoselele din România. Iată însă şi câteva statistici despre mersul cu viteză peste limita legală.

1. Pentru fiecare creştere cu 1% a vitezei medii de deplasare, rezultă o creştere cu 4% a riscului de accident cu victime, respectiv cu 3% a riscului unui accident grav.

2. În cazul creşterii vitezei medii, riscul de mortalitate pentru pietonii loviţi frontal de o maşină creşte de 4,5 ori dacă maşina se deplasează cu 65 km/h în loc de 50 km/h. În cazul ciocnirii laterale dintre două maşini, riscul de mortalitate pentru ocupanţii din maşina lovită din lateral este de 85% la o viteză de 65 km/h.

3. Cu cât viteza maşinii e mai mare, cu atât ai mai puţin timp la dispoziţie să opreşti la timp pentru a evita un accident. O maşină mergând cu 40 km/h are nevoie de circa 8,5 metri pentru a opri. O maşină mergând cu 50 km/h are nevoie de circa 13 metri pentru a opri.