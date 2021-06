Weber, REVOCATĂ din funcția de Avocat al Poporului. Laura Vicol: A fost o EXECUȚIE de la început până la sfârșit

Comisiile juridice ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au acordat raport de admitere, cu majoritate de voturi, solicitării PNL, USR PLUS şi UDMR pentru revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, Renate Weber. Laura Viciol a vorbit despre ce s-a întâmplat în timpul acelei ședințe, denunțând mai multe "abuzuri".

"Vă explic eu de ce atâta grabă. Avocatul Poporului este singurul cu putere care poate să atace actele Guvernului la Curtea Constituțională. În acest moment, Avocatul Poporului pentru un asemenea guvern trădător trebuie să fie obedient, să fie ascultător, să nu deranjeze. Ce s-a întâmplat astăzi în Comisia Juridică reunită a fost o execuție de la început până la sfârșit. În primul rând, trebuiau să fie doar dezbateri. Am fost anunțați la ora 10:00 că urmează ședința Comisiei Juridice Reunite la ora 11:00. Renate Weber a fost anunțată la ora 10 și 4 minute.

Am ajuns acolo în fața unui pluton de execuție, nu aveam niciun document în față. Am solicitat inițial respectuos să mi se pună la dispoziție actele conform cărora Avocatul Poporului este acuzat că a încălcat legea, pentru că doar așa poate fi revocat un Avocat al Poporului, prin încălcarea legii și al Constituției. Mi s-a dat un act scris cu numeroase greșeli gramaticale, pe 3 pagini, scris că a încălcat legea în integralitatea sa și că nu a făcut un raport despre ceea ce s-a întâmplat la Caracal și mai mult era menționată o hotărâre cu care Avocatul Poporului nu avea nicio hotărâre.

"La un asemenea abuz nu ai cum să taci"

Momentul în care Avocatul Poporului a început să vorbească și să spună: "Ok, nu mi se permite o amânare, nu sunt lăsată să mă apăr, vreau să discut despre ceea ce este prezentat în aceste hârtii", i s-a tăiat microfonul. Președinta Comisiei, doamna Scântei, i-a tăiat microfonul. Așa ceva este incalificabil pentru că în momentul în care am ridicat vocea și am spus că la un asemenea abuz nu ai cum să taci, nu ai cum să taci când îți este insultată inteligența, când vii și spui că în articol nu este așa ceva, nu este o încălcare, atunci ni s-au tăiat tuturor microfoanele. Și într-un vacarm de nedescris s-a purces la votarea revocării, în condițiile în care nici măcar aceste dezbateri nu au fost finalizate."

