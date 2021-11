Vâlcu: Soluție la criza din Guvern / video

Jurnalistul Val Vâlcu consideră că soluția la criza actuală este "un guvern minoritar PSD". "Oamenii știu cum se face.", a susținut Vâlcu.

De altfel, spune jurnalistul, "și un guvern PSD - PNL este o soluție în fața noii crize care se profilează. O criză de 30 de miliarde de euro, adică PNRR-ul."

"Tot vorbește lumea pe la TV că *Am pus pe masă programele de guvernare*.... Nu există! Există un singur program de guvernare la toate partidele și se numește PNRR.", a continuat Vâlcu.

"Un sfert din PNRR se ocupă de așa-zisele autostrăzi. Până să începi chestia asta, trebuie să schimbi legislația, altfel autostrăzile se vor face în 50 de ani. Sunt o mulțime de probleme, e necesară o majoritate cât mai mare - dacă s-ar putea, 90% ca să treci cu PNRR-ul prin Parlament rapid, ca să ai susținere publică, să nu ai probleme în stradă. (...) PNL, PSD și UDMR fac vreo 65 de procente.", a mai spus jurnalistul Val Vâlcu la DC News TV.

Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a făcut declarații la evenimentul „Topul Național al firmelor private din România”:

"Guvernele din ultimii doi ani au promis multe, dar au oferit atât de puțin. Sunt ferm convins că, din acest moment, atât eu, cât și colegul meu Florin Cîțu, vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorități.

Eu vreau să vă asigur de buna mea credință și, după discuția de ieri, de buna credință și a domnului Florin Cîțu. Îmi asum acest proiect, sper să reușim să-l realizăm", a precizat Marcel Ciolacu, președintele PSD. (Știrea, AICI.)

Cîțu, dezamăgit de Cioloș după ce a zis că el e o glumă ca premier

Și premierul demis Florin Cîțu a făcut noi declarații, vineri:

"Sunt puțin dezamăgit... am avut o discuție bună cu cei de la USR, dar ieri am văzut o declarație în spațiul public de la domnul Cioloș în care iarăși pune sub umbră autoritatea președintelui PNL.", a declarat Cîțu, vineri.

Florin Cîțu a afirmat apoi că "e complicat să negociezi cu cineva care spune că, atunci când vorbești de președintele PNL, ar fi o glumă să fie premier. Dar menținem dialogul."