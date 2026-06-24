Tânăr de 24 de ani din Argeș, arestat după ce ar fi exploatat sexual online o fetiță de 7 ani

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un tânăr de 24 de ani din Argeș a fost arestat preventiv. El este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de determinare sau înlesnire a întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, corupere sexuală a minorilor şi pornografie infantilă.

Un tânăr de 24 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de determinare sau înlesnire a întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, corupere sexuală a minorilor şi pornografie infantilă, a fost arestat preventiv, miercuri, transmite Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Victima are doar 7 ani

Din cercetările făcute de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, împreună cu procurorii DIICOT, a rezultat că victima minoră are doar şapte ani.

Ce rezultă din probatoriu

"Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, pe parcursul lunii mai 2025, bărbatul, prin intermediul unei platforme online, ar fi determinat, în mai multe rânduri, o persoană vătămată minoră (7 ani), să execute asupra sa acte de natură sexuală, în scopul producerii de materiale cu conţinut pornografic. Astfel, acesta ar fi obţinut de la victima minoră mai multe imagini cu conţinut sexual explicit, context în care cel în cauză ar fi remis victimei, la rândul său, în mod repetat, mai multe materiale pornografice", se precizează într-un comunicat transmis de IPJ Argeş.

Procurorii Serviciului Teritorial Piteşti al DIICOT au dispus reţinerea bărbatului. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, notează Agerpres.