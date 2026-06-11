Statele UE discută „dezmembrarea” serviciului diplomatic. Franța și Germania vor o reformă

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Mai multe state membre ale Uniunii Europene, printre care Franța și Germania, discută posibilitatea reorganizării serviciului diplomatic european înființat în urmă cu 15 ani.

Potrivit publicației Financial Times, citată de Agerpres, scopul acestor demersuri este consolidarea capacității Uniunii de a reacționa mai eficient în fața provocărilor geopolitice.

Conform informațiilor publicate, Parisul, Berlinul și alte capitale europene analizează mai multe variante de reformă. Printre acestea se află și transferul unor atribuții aflate în prezent în responsabilitatea șefei diplomației europene, Kaja Kallas, precum și a Serviciului European de Acțiune Externă.

Publicația, care citează cinci înalți oficiali familiarizați cu discuțiile, arată că unele competențe ar putea reveni Comisiei Europene sau chiar statelor membre. Serviciul European de Acțiune Externă gestionează un buget anual de aproximativ 1 miliard de euro.

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Discuțiile vizează adaptarea Uniunii la noile provocări internaționale

Inițiativa de revizuire a actualei structuri diplomatice apare în contextul în care mai multe guverne europene consideră că Uniunea are nevoie de mecanisme mai eficiente pentru gestionarea crizelor internaționale și pentru coordonarea politicii externe la nivel comunitar.