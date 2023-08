Situație contratimp pentru un polițist: Am sărit și eu alături de tată și am scos băiatul din apă… nu respira!

Polițistul era în vacanță și se regăsea cu cele trei fetițe ale sale la bazinul pentru copii. La un moment dat, a văzut un bărbat care fugea printre șezlonguri spre bazinul alăturat…Băiețelul lui plutea inconștient la suprafață.

„Am sărit și eu alături de tată și am scos băiatul din apă…nu respira!” precizează Alexandru Raț Jurcuț pentru pagina de Facebook a Poliției Române.

„Am efectuat hiperextensia capului și am verificat dacă există corpuri străine în cavitatea bucală. După i-am sugerat tatălui să înceapă compresiile toracice, știam că trebuiau să fie doar cinci la număr, energic și rapid, urmate de ventilații. Iar compresii și iar ventilații. După puțin timp, a început să dea semne că-și revine…devenea conștient. Dar, din cauza compresiilor, a început să se înece cu bolul alimentar. Imediat l-am ridicat pe cel mic, l-am pus cu pieptul în palma tatălui și cu corpul pe antebraț îndreptat ușor cu capul în jos și am început să îi aplic lovituri ușoare spre zona superioară a spatelui, lovituri care au avut efect imediat! Ulterior, a fost transportat la spital pentru mai multe verificări, loc în care am fost și eu să îi fac o vizită și să mă asigur că este OK! ” conform spuselor lui Alexandru Raț Jurcuț din aceeași sursă citată.

Nici nu vă imaginați cât de importante sunt aceste cunoștințe în materie de PRIM AJUTOR! Asta am învățat de la Alexandru, precizează Poliția Română pe pagina de Facebook.

